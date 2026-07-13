Temptation Island, anticipazioni quarta puntata: al falò di Alessandra e Rosario spuntano le chat di lui con Giada

La quarta puntata di Temptation Island, in onda eccezionalmente questa sera, lunedì 13 luglio, promette uno dei momenti più esplosivi dell'intera edizione. Al centro dell'attenzione ci sarà il falò di confronto tra Alessandra Ciociola e Rosario Monetti, reso ancora più clamoroso dalla presenza della tentatrice Giada Alessandrini.

Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, la giovane, che in passato sarebbe stata la migliore amica di Alessandra, avrebbe anche avuto un flirt segreto con Rosario, un retroscena destinato ad alimentare nuove tensioni.

Il telefono di Giada Alessandrini al centro del falò

Nella clip di anticipazioni pubblicata sul profilo Instagram ufficiale di Temptation Island, si assiste a un momento destinato a far discutere. Filippo Bisciglia chiede infatti a Giada Alessandrini se sia disposta a consegnare il proprio smartphone per chiarire ogni dubbio.

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La tentatrice non si tira indietro: "Se vuoi prendo il telefono, non c'è problema, lo ripeto. Se volete vado a prendere il telefono, non ho nessun tipo di problema".

Una disponibilità che convince subito Alessandra Ciociola, pronta ad accettare la proposta ma con una precisa richiesta: "Se si può prendere il telefono sì. Però senza cancellare i messaggi".

Molto diversa, invece, la reazione di Rosario Monetti, apparso visibilmente teso e preoccupato, alimentando ulteriormente i sospetti del pubblico. Un dettaglio che ha già acceso i commenti sui social, dove molti utenti si chiedono quali conversazioni potrebbero emergere dal cellulare della tentatrice.

Il falò è stato organizzato all'improvviso

Il confronto tra Alessandra e Rosario è stato convocato senza alcun preavviso. Nel villaggio dei fidanzati, infatti, Rosario Monetti stava preparando la cena insieme agli altri concorrenti quando Filippo Bisciglia lo ha raggiunto per comunicargli che la fidanzata lo stava aspettando al falò di confronto.

La reazione del giovane ha sorpreso tutti: inizialmente non avrebbe voluto presentarsi, spiegando di essere ancora a stomaco vuoto e di non voler interrompere la propria esperienza nel reality proprio in quel momento.

Cosa succede dopo il falò di confronto

Come previsto dal regolamento di Temptation Island, il falò di confronto rappresenta il momento decisivo per ogni coppia. Al termine dell'incontro, infatti, fidanzati e fidanzate lasciano definitivamente il villaggio, indipendentemente dalla decisione presa: proseguire insieme la relazione oppure separarsi.