Temptation Island, per Gabriele e Giovanni si aprono le porte del Grande Fratello Vip? Cosa filtra sul cast

L'ultima puntata di Temptation Island ha lasciato il pubblico con molti interrogativi, soprattutto dopo il falò di confronto anticipato tra Gabriele e Sara. Il giovane ha ammesso di essere ancora profondamente innamorato della fidanzata, ma ha deciso ugualmente di lasciare il programma da solo, convinto che fosse la scelta più giusta per entrambi.

Mentre i telespettatori attendono di scoprire come si concluderà il loro viaggio nei sentimenti e se la coppia riuscirà a ritrovarsi lontano dalle telecamere, iniziano già a circolare le prime indiscrezioni sul futuro televisivo di alcuni protagonisti di questa edizione.

Temptation Island, Gabriele e Giovanni nel mirino del Grande Fratello Vip

Secondo quanto rivelato dall'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni attraverso le sue Instagram Stories, Gabriele sarebbe finito nel radar degli autori del Grande Fratello Vip, impegnati in queste settimane nella costruzione del cast della prossima edizione del reality.

Ma non sarebbe il solo. Sempre secondo Pugnaloni, anche Giovanni, protagonista del villaggio insieme alla fidanzata Sabrina e al centro di una delle storie più discusse di questa stagione, sarebbe stato preso in considerazione dalla produzione.

Nelle sue Stories, infatti, l'esperto di gossip ha scritto: "Gabriele e Giovanni di Temptation Island pare siano stati adocchiati già da alcune settimane per il Grande Fratello Vip…".

Al momento non esistono conferme ufficiali da parte di Mediaset o di Endemol Shine Italy, ma non sarebbe la prima volta che protagonisti di Temptation Island approdano successivamente al Grande Fratello o a Uomini e Donne. In passato, infatti, alcuni volti del docu-reality hanno proseguito il proprio percorso televisivo nel dating show di Canale 5, alimentando l'interesse del pubblico.

Grande Fratello Vip 2026, le certezze sulla nuova edizione

Se il cast resta ancora avvolto dal massimo riserbo, una delle poche certezze riguarda il ritorno del Grande Fratello Vip, annunciato ufficialmente durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset 2026-2027.

La nuova edizione sarà condotta da Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Per quanto riguarda la data di partenza, le indiscrezioni più accreditate indicano il 14 settembre come possibile debutto, anche se resta in piedi l'ipotesi di uno slittamento al 21 settembre.

Pier Silvio Berlusconi apre alla doppia edizione del reality

Durante la presentazione dei palinsesti, Pier Silvio Berlusconi ha parlato anche del futuro del reality, lasciando aperta la possibilità di una doppia edizione nel corso della stagione televisiva.

"Non escludo che possa tornare anche in primavera. Lo valuteremo in base alle esigenze del palinsesto".

Un'ipotesi che potrebbe riportare il format anche nella seconda parte dell'anno televisivo, qualora gli ascolti e la programmazione lo rendessero opportuno.

Gabriele e Giovanni al Grande Fratello Vip? Per ora sono solo indiscrezioni

Per il momento, dunque, l'unica certezza è il ritorno del Grande Fratello Vip nella stagione televisiva 2026-2027. Per quanto riguarda il cast, invece, il lavoro della produzione continua nel massimo riserbo.

I nomi di Gabriele e Giovanni si aggiungono alla lista dei possibili concorrenti, ma al momento si tratta esclusivamente di indiscrezioni non confermate ufficialmente. Nelle prossime settimane sarà possibile capire se i rumor rilanciati da Lorenzo Pugnaloni troveranno conferma oppure resteranno semplici suggestioni nate dopo il successo di Temptation Island.