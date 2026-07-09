Palinsesti Mediaset, cambiano i piani: L'Isola dei Famosi slitta dopo il GF Vip, la decisione di Pier Silvio Berlusconi

Davide Maggio ha anticipato gran parte delle novità dei Palinsesti Mediaset 2026/2027, svelando in anticipo l'assetto dei principali reality di Canale 5. Secondo quanto riportato, il Grande Fratello Vip tornerà in onda a partire da settembre 2026 con una squadra rimasta invariata: Ilary Blasi alla conduzione, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste.
Grande Fratello Vip 2026: finale prevista a Natale
Stando alle indiscrezioni, la seconda edizione del Grande Fratello Vip del 2026 dovrebbe avere una durata superiore rispetto alla precedente, quella che ha visto il trionfo di Alessandra Mussolini.
L'obiettivo di Mediaset sarebbe quello di accompagnare il reality fino alle settimane immediatamente precedenti il Natale 2026, con la possibilità di un eventuale prolungamento qualora gli ascolti dovessero rivelarsi particolarmente positivi.
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Una scelta che, inevitabilmente, comporterebbe uno slittamento della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, destinata con ogni probabilità ai primi mesi del 2027.
Perché Grande Fratello Vip e Isola dei Famosi non andranno in onda insieme
L'ipotesi di una programmazione contemporanea dei due reality appare, almeno al momento, poco credibile.
Il motivo principale riguarda Selvaggia Lucarelli, che sarà impegnata in un doppio ruolo: opinionista del Grande Fratello Vip e conduttrice della nuova Isola dei Famosi.
Nonostante il reality ambientato nelle Filippine venga registrato e non trasmesso in diretta, vedere Lucarelli il lunedì nello studio del Grande Fratello Vip e pochi giorni dopo sulle spiagge asiatiche potrebbe generare confusione tra il pubblico.
Per questo motivo, l'ipotesi più accreditata resta quella di una messa in onda consecutiva dei due programmi.
Pier Silvio Berlusconi vuole vedere il programma prima del via libera
Secondo quanto anticipato da Fabio Fabbretti su DavideMaggio.it, l'ultima parola sulla nuova Isola dei Famosi spetterà a Pier Silvio Berlusconi.
L'amministratore delegato di Mediaset, infatti, avrebbe intenzione di visionare personalmente il prodotto finito prima di autorizzarne la messa in onda.
La nuova edizione del reality sarà profondamente diversa rispetto al passato: produzione più contenuta nei costi, registrazioni interamente "on the beach" nelle Filippine, eliminazione della diretta e addio allo storico studio di Cologno Monzese.
Un'impostazione che ricorda da vicino quella adottata per La Talpa, esperimento che non ottenne i risultati sperati sul fronte degli ascolti.
Il timore di un nuovo flop come La Talpa
Proprio il precedente di La Talpa rappresenterebbe uno dei motivi della prudenza di Pier Silvio Berlusconi.
Dopo la chiusura anticipata del reality per i bassi ascolti, l'editore di Mediaset aveva ammesso pubblicamente gli errori commessi, spiegando che l'azienda non avrebbe dovuto ripetere scelte editoriali simili.
Per questo motivo la nuova Isola dei Famosi sarà sottoposta a un'attenta valutazione prima dell'approvazione definitiva.