Sara e Gabriele, è davvero finita dopo Temptation Island? Interviene l'ex di lei

Dopo le prime tre puntate di Temptation Island 2026, i riflettori si sono concentrati quasi esclusivamente su Sara Palumbieri e Gabriele Govoni. Tra provocazioni, accuse reciproche, momenti di forte tensione e vecchi video riemersi dal passato, la coppia è diventata una delle più discusse dell'edizione.

Le polemiche hanno alimentato numerose indiscrezioni, compresa quella secondo cui la loro storia avrebbe potuto subire modifiche nel montaggio del programma. Alla fine, però, il percorso dei due è culminato nel falò di confronto con Filippo Bisciglia, dove entrambi sono scoppiati in lacrime e hanno scelto di lasciare il reality separatamente.

Sara Palumbieri e Gabriele Govoni sono tornati insieme?

A distanza di alcune settimane dalle registrazioni del programma, molti fan continuano a chiedersi se tra Sara Palumbieri e Gabriele Govoni ci sia stato un ritorno di fiamma oppure se la rottura sia definitiva.

Argomenti temptation island

Secondo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, la separazione sarebbe stata confermata. Nei filmati registrati per chiarire la vicenda legata ai video estratti da alcune loro vecchie dirette a pagamento e per porgere le scuse alla redazione di Temptation Island, entrambi avrebbero parlato della loro relazione utilizzando il passato, lasciando intendere che la storia d'amore sia ormai conclusa.

Deianira Marzano: "Sara e Gabriele si sono lasciati davvero"

A rafforzare questa versione è intervenuta anche l'esperta di gossip Deianira Marzano, ospite del programma radiofonico "Non Succederà Più", condotto da Giada Di Miceli su Radio Radio.

"Si sono lasciati, non stanno insieme adesso e può essere che lui faccia anche il Grande Fratello Vip. Però loro si sono assolutamente lasciati. Il tentatore di lei pare sia contento e forse si frequenta con lei. Ma di sicuro Sara e Gabriele non stanno più insieme", ha detto l’esperta di gossip.

Il caso del profilo fake di Sara Palumbieri

Nei giorni scorsi alcuni utenti avevano notato delle Instagram Stories pubblicate da un account che riportava il nome di Sara Palumbieri, dove la ragazza appariva serena e sorridente dopo la fine della relazione.

Anche in questo caso è intervenuta Deianira Marzano, precisando che quel profilo non sarebbe autentico: "Quelle storie pare siano di profili fake e non del suo originale. Hanno pubblicato contenuti vecchi. Voglio essere sempre precisa e veritiera".

L'intervento dell'ex Matteo Aliu

A riaccendere il dibattito è stato anche Matteo Aliu, ex fidanzato di Sara Palumbieri, che lo scorso 25 giugno aveva pubblicato su TikTok due fotografie insieme alla ragazza accompagnandole dalla frase: "Io e lei quattro anni fa, prima di Temptation Island".

Successivamente Deianira Marzano aveva raccontato di aver ricevuto presunti messaggi attribuiti proprio a Matteo Aliu, nei quali si sosteneva che Sara avrebbe partecipato al reality esclusivamente per ottenere visibilità, follower e un guadagno economico.

La smentita di Matteo Aliu

Intervenuto ai microfoni di Giada Di Miceli, Matteo Aliu ha però smentito categoricamente di essere l'autore di quei messaggi: "Non ho mandato quei messaggi a Deianira. Qualcuno si è spacciato per me. Oggi con l'intelligenza artificiale tutti possono fare tutto".

L'ex della giovane ha inoltre chiarito la natura del loro rapporto: "Io ho avuto una frequentazione con lei ai tempi delle scuole superiori. Da lì in poi non abbiamo più avuto rapporti. L'ho rivista quattro anni fa e ci siamo fatti quella foto. Io ero fidanzato e lei è semplicemente una mia amica. Il fatto che sia una bellissima ragazza non significa che io debba innamorarmi. Quando lei stava con Gabriele non c'è mai stato nulla tra noi".