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Temptation Island, anticipazioni quarta puntata: Soraya vede Cristian con una single e prende una decisione

Temptation Island, anticipazioni quarta puntata: Soraya vede Cristian con una single e prende una decisione

Le nuove immagini di Cristian sconvolgono Soraya e cambiano gli equilibri della coppia

(2 minuti di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

La quarta puntata di Temptation Island, il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, promette nuovi colpi di scena. Dopo gli eventi che hanno caratterizzato il terzo appuntamento, i nuovi spoiler diffusi dai canali social ufficiali del programma anticipano momenti di forte tensione per due delle coppie protagoniste di questa edizione.

Dopo il falò di confronto tra Sara Palumbieri e Gabriele Govoni, conclusosi con la decisione di lasciare il programma separati, l'attenzione si sposta ora sulle vicende di Alessandra Ciociola, Rosario Monetti, Giada e sulla crisi tra Cristian Mascolino e Soraya Sabetta.

Temptation Island, falò a tre per Alessandra, Rosario e Giada

La prima anticipazione riguarda il tanto atteso falò di confronto anticipato richiesto da Alessandra Ciociola, sempre più delusa dall'intesa nata tra il fidanzato Rosario Monetti e la single Giada, sua ex amica.

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Nel video diffuso sui social del programma, i tre si ritrovano faccia a faccia per chiarire quanto accaduto nel villaggio. Durante il confronto, Giada propone persino di recuperare il telefono per dimostrare la propria versione dei fatti, trovando il consenso di Alessandra, determinata a fare piena luce sul rapporto tra la tentatrice e il compagno.

Il confronto si preannuncia tra i momenti più attesi della quarta puntata e potrebbe cambiare definitivamente il destino della coppia.

Cristian sorprende Soraya: cambia tutto nel villaggio

Un altro importante colpo di scena coinvolgerà Cristian Mascolino e Soraya Sabetta.

Dopo aver osservato nei filmati la crescente complicità della fidanzata con il tentatore Dimitri, Cristian sembrerebbe aver deciso di reagire, iniziando a sua volta ad avvicinarsi a una delle ragazze single presenti nel villaggio.

Una scelta che lascerà completamente senza parole Soraya. Dopo aver visto le immagini del fidanzato, la giovane apparirà profondamente scossa, arrivando a esclamare: "È scoppiato tutto insieme?".

Subito dopo, la fidanzata si dirige verso l'uscita del villaggio, lasciando intendere la volontà di richiedere un falò di confronto anticipato con Cristian

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