Grande Fratello, Greta Rossetti e il mistero del fidanzato: le sue parole scatenano le critiche dei fan

Greta Rossetti è tornata al centro dell’attenzione dopo alcune dichiarazioni condivise sui social. L’ex concorrente del Grande Fratello ha risposto alle curiosità dei suoi follower attraverso un box domande pubblicato su Instagram, ma alcune delle sue risposte hanno diviso il pubblico.

Dopo le relazioni vissute sotto i riflettori con Mirko Brunetti durante e dopo Temptation Island e con Sergio D’Ottavi all’interno della Casa del Grande Fratello, Greta ha scelto negli ultimi mesi una linea molto più riservata riguardo alla sua vita privata.

Greta Rossetti e il mistero sulla sua situazione sentimentale

L’influencer ha infatti deciso di non condividere più dettagli sulle sue frequentazioni e sulle sue relazioni, preferendo mantenere il massimo riserbo.

Negli ultimi anni Greta Rossetti non ha mai parlato apertamente di nuovi fidanzati o presunti tali, dichiarandosi più volte single. Tuttavia, alcuni fan hanno ipotizzato che negli ultimi mesi abbia avuto una relazione con un calciatore, con il quale sarebbe anche andata a convivere poco tempo dopo essersi conosciuti. Al momento non è chiaro se la relazione sia ancora in corso oppure se tra i due sia finita.

La risposta di Greta Rossetti sulla possibilità di frequentare una persona non famosa

Tra le domande ricevute su Instagram, una in particolare ha attirato l’attenzione dei follower: Greta frequenterebbe mai una persona lontana dal mondo dello spettacolo?

La risposta dell’ex gieffina è stata chiara: “È già successo, frequento una persona in base a quello che mi dà, che mi trasmette, a come mi sento quando sto con lui. Se mi dà le stesse cose che do io è un plus per me. Guardo tante cose, però non se è famoso”.

“Sto benissimo anche da sola”: le parole sull’amore fanno discutere

La domanda che però ha generato più reazioni riguarda il fatto se le manchi avere un fidanzato. Greta Rossetti ha spiegato di non sentire il bisogno di una relazione a tutti i costi: “No perché sono una persona che si basta da sola. Poi sono sempre stata fidanzata nella mia vita, quindi sto molto bene da sola. Mi manca magari la sensazione di provare delle emozioni forti verso qualcuno, quello sì, o di condividere la vita con qualcuno, quello magari sì, però sto benissimo anche sola”.

L’ex gieffina ha poi aggiunto di aver imparato a essere più selettiva nei rapporti: “Ho imparato soprattutto quest’anno a non fare entrare nella mia vita chiunque, ma solo chi ne vale la pena. Se no non spreco più tempo perché nella mia vita ne ho già sprecato tanto”.

Le critiche dei fan sui social

Stando a quanto riportato dalle colleghe di IsaeChia, le dichiarazioni di Greta non hanno convinto tutti. Alcuni utenti hanno ironizzato sul suo modo di raccontare la propria vita privata, accusandola di non essere completamente trasparente con il pubblico.

Tra i commenti apparsi sui social si legge: “Manderebbe in tilt qualsiasi macchina della verità dopo la prima domanda”.

Altri follower hanno invece ricordato la presunta relazione con il calciatore tedesco, sostenendo che Greta non abbia fatto riferimento a quella storia nelle sue risposte: “E il fidanzato tedesco calciatore facciamo finta che non sia mai esistito come sempre”.

Altri ancora hanno sottolineato una presunta contraddizione tra le sue parole sulla selettività in amore e le indiscrezioni secondo cui avrebbe iniziato una convivenza molto rapidamente: “Dice che non fa entrare chiunque nella sua vita e l’ha letteralmente portato in casa dopo tre giorni”.

Nonostante le critiche, Greta Rossetti continua a mantenere il massimo riserbo sulla sua situazione sentimentale, lasciando ai fan il dubbio su quale sia oggi la sua reale situazione amorosa.