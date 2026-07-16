Giovanni Grazioso, effetto Temptation Island: il suo carretto preso d'assalto dai fan e incassi record

L'esperienza a Temptation Island starebbe già producendo effetti concreti anche lontano dalle telecamere. Tra i protagonisti che stanno vivendo un'improvvisa ondata di popolarità c'è Giovanni Grazioso, fidanzato di Sabrina Soussi, che negli ultimi giorni ha attirato l'attenzione dei social grazie a una serie di video diventati rapidamente virali.

Il bagno di folla per Giovanni Grazioso dopo Temptation Island

Le immagini condivise online mostrano decine e decine di persone radunarsi attorno al carretto itinerante di Giovanni Grazioso nella sua Catania, dove ogni giorno vende brioche, cornetti, granite e gelati. Fan e curiosi hanno fatto la fila per salutarlo, scattare una foto insieme a lui e acquistare uno dei suoi prodotti.

I filmati hanno rapidamente conquistato TikTok, Instagram e Facebook, confermando quanto uno dei protagonisti dell’attuale edizione del reality condotto da Filippo Bisciglia sia diventato particolarmente popolare

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Giovanni Grazioso conquista il pubblico

Sin dal video di presentazione del programma, Giovanni Grazioso aveva raccontato con orgoglio la propria attività lavorativa, spiegando di gestire un carretto itinerante specializzato nella vendita di brioche, cornetti, gelati e granite.

Una storia che ha colpito molti telespettatori, i quali hanno deciso di sostenerlo anche al di fuori del reality, raggiungendolo direttamente sul luogo di lavoro.

L'indiscrezione sugli incassi: si parla di una serata da quasi 10 mila euro

Oltre al grande entusiasmo dei fan, nelle ultime ore è emersa anche un'indiscrezione che riguarda gli incassi della serata.

Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni su LiberoMagazine, una fonte vicina a Giovanni Grazioso avrebbe rivelato che quella serata si sarebbe avrebbe segnato un vero e proprio record dal punto di vista dei guadagni.

Stando ai rumor, gli incassi avrebbero raggiunto diverse migliaia di euro, arrivando addirittura a sfiorare i 10 mila euro in una sola serata.

Al momento, la cifra non è stata confermata ufficialmente da Giovanni Grazioso e resta quindi una semplice indiscrezione. Tuttavia, il bagno di folla documentato dai numerosi video circolati online dimostra quanto il protagonista di Temptation Island sia riuscito a conquistare il pubblico.

La crescente popolarità del concorrente potrebbe continuare a riflettersi anche sulla sua attività lavorativa, mentre i telespettatori seguono con interesse gli sviluppi del reality e il percorso della coppia all'interno del programma.