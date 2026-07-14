Temptation Island, Giovanni è una furia contro Sabrina e chiede il falò immediato: "Distruggo il villaggio"

La tensione esplode a Temptation Island 2026. Nel corso della puntata andata in onda lunedì 13 luglio, Giovanni Grazioso ha perso il controllo dopo aver visto nuovi filmati della fidanzata Sabrina Soussi sempre più vicina al single Lory. Le immagini hanno provocato una dura reazione del concorrente siciliano, che ha deciso di chiedere il falò di confronto immediato, arrivando a minacciare di distruggere il villaggio.

Le immagini di Sabrina Soussi con il single Lory fanno crollare Giovanni Grazioso

La serata cinema nel villaggio delle fidanzate si è trasformata in un momento decisivo per la coppia. Convocato nel capanno, Giovanni Grazioso ha assistito a nuove immagini che mostravano Sabrina Soussi e Lory sempre più complici durante la visione del film.

La crescente vicinanza tra i due ha mandato su tutte le furie il fidanzato, che non è riuscito a trattenere la rabbia: "Mi sta facendo impazzire".

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Secondo Giovanni, è proprio Sabrina a cercare continuamente il tentatore, alimentando un rapporto che, ai suoi occhi, appare ormai sempre più evidente: "L'ho chiamata e ho chiesto il falò, vieni a dirmelo che non mi vuoi più. Cosa devo restare a fare per farle fare il suo percorso? Ci va lei diretta da lui, ancora non ha finito qua".

Il secondo video aumenta la tensione

Poco dopo, la produzione ha richiamato Giovanni Grazioso nel capanno per mostrargli un secondo filmato. Questa volta protagonista era Sabrina Soussi in lacrime.

Le immagini, però, non hanno suscitato compassione nel concorrente. Al contrario, Giovanni ha interpretato il pianto della fidanzata come una delusione nei confronti del single Lory, convinto che il tentatore non ricambiasse realmente il suo interesse.

Una convinzione che, secondo quanto mostrato successivamente, sembrerebbe trovare conferma quando Sabrina si lamenta delle poche attenzioni ricevute dal single al termine della serata.

La richiesta del falò di confronto immediato

La situazione è definitivamente precipitata quando Giovanni Grazioso ha visto un ulteriore avvicinamento tra Sabrina Soussi e Lory, con il tentatore che ha cercato un contatto fisico con la fidanzata.

A quel punto il concorrente ha deciso di interrompere ogni attesa e chiedere ufficialmente il falò di confronto immediato, lasciandosi andare a uno sfogo durissimo: "Prendo il villaggio e lo butto sotto e sopra. Non è una minaccia, è un avvertimento".

Sabrina Soussi accetterà il falò?

La richiesta di Giovanni Grazioso apre ora uno dei momenti più attesi di Temptation Island 2026. Resta infatti da capire se Sabrina Soussi deciderà di accettare il falò di confronto immediato oppure se sceglierà di proseguire il proprio percorso nel villaggio, come già accaduto ad altri protagonisti di questa edizione.

La risposta arriverà nelle prossime puntate del reality, chiamate a chiarire il destino di una delle coppie più discusse di questa stagione.