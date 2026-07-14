Michele Morrone e Giada Alessandrini di Temptation Island insieme in discoteca: l'indiscrezione sul presunto flirt

Michele Morrone avrebbe una nuova simpatia. A lanciare l'indiscrezione è il giornalista Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter racconta di un presunto avvistamento dell'attore della saga 365, distribuita da Netflix, in compagnia di una giovane protagonista dell'attuale edizione di Temptation Island 2026.

Secondo quanto riportato, l'attore sarebbe stato visto in una discoteca insieme a Giada Alessandrini, una delle tentatrici più chiacchierate del reality condotto da Filippo Bisciglia. Al momento non esistono conferme ufficiali, ma il rumor ha già acceso la curiosità dei fan.

Chi è Giada Alessandrini, la tentatrice di Temptation Island 2026

Nelle ultime settimane Giada Alessandrini è diventata uno dei volti più discussi di Temptation Island 2026. La single ha infatti instaurato un rapporto con Rosario Monetti, fidanzato di Alessandra Ciociola, finendo al centro delle dinamiche del programma.

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La quarta puntata del reality, andata in onda lunedì 13 luglio, si è aperta con uno dei momenti più intensi dell'edizione: un falò di confronto senza precedenti che ha coinvolto contemporaneamente Alessandra Ciociola, Rosario Monetti e la stessa Giada Alessandrini.

Il falò a tre e il controllo delle chat

Stanca delle spiegazioni del compagno, Alessandra Ciociola ha deciso di chiedere alla tentatrice di mostrare il proprio telefono. Giada Alessandrini ha accettato senza esitazioni, consegnandole lo smartphone davanti alle telecamere.

La fidanzata ha così letto l'intera conversazione tra i due e ha controllato anche i messaggi su Instagram, dove non sono emerse chat attive. Un momento particolarmente insolito per il programma, che ha contribuito a chiarire i rapporti tra Rosario Monetti e la single.

La versione di Giada Alessandrini

Durante il confronto, Giada Alessandrini ha ricostruito la sua conoscenza con Rosario Monetti, spiegando che i due si erano incontrati circa tre anni prima in un locale di Milano.

Secondo la tentatrice, dopo uno scambio di contatti ci sarebbero stati soltanto alcuni messaggi e un successivo incontro casuale in un centro commerciale. Da quel momento, ha assicurato, non si sarebbero più frequentati.

Anche Rosario Monetti ha confermato questa versione, raccontando di aver rivisto la ragazza in un locale poco prima del trasferimento a Napoli e di averla semplicemente salutata.

Lo scontro tra Alessandra e Giada

Il confronto si è acceso quando Alessandra Ciociola ha contestato alcune frasi pronunciate dalla single all'interno del villaggio, tra cui l'espressione "napoletana tarocca".

La replica di Giada Alessandrini è stata immediata: la tentatrice ha negato di averla insultata e ha ribadito di avere la coscienza tranquilla. L'ispezione dello smartphone, alla fine, non ha fatto emergere elementi diversi rispetto a quanto raccontato dai due.

La decisione definitiva di Alessandra Ciociola

Terminato il confronto con la single, il falò è proseguito tra Alessandra Ciociola e Rosario Monetti.

Nonostante gli ultimi tentativi del fidanzato di giustificare il proprio comportamento, la giovane ha deciso di interrompere definitivamente la relazione, spiegando di voler finalmente mettere sé stessa al primo posto dopo quasi tre anni insieme.

Michele Morrone e Giada Alessandrini: semplice incontro o qualcosa di più?

Archiviata l'esperienza nel reality, resta da capire cosa sia accaduto dopo la conclusione delle registrazioni di Temptation Island 2026.

Secondo Gabriele Parpiglia, Michele Morrone e Giada Alessandrini sarebbero stati avvistati insieme in discoteca. Un dettaglio curioso riportato dal giornalista riguarda il look dell'attore, che avrebbe indossato un vistoso completo giallo, difficile da non notare.

Al momento non esistono conferme sulla natura dell'incontro. Potrebbe essersi trattato di una semplice coincidenza oppure dell'inizio di una nuova conoscenza. Dopo aver definito Rosario Monetti soltanto un amico, Giada Alessandrini avrebbe davvero voltato pagina? Per ora si tratta esclusivamente di indiscrezioni, in attesa di eventuali conferme da parte dei diretti interessati.