Bollette più leggere in estate: 10 consigli per risparmiare energia senza rinunciare al fresco

A cura della Redazione

Con l'arrivo dell'estate aumenta il ricorso a condizionatori, ventilatori e frigoriferi, ma anche il costo delle bollette elettriche. Bastano però alcune semplici abitudini per mantenere la casa fresca senza sprecare energia e alleggerire le spese di fine mese.

Ecco dieci consigli pratici.

1. Imposta il condizionatore a 26 gradi

Ogni grado in meno aumenta i consumi fino al 7-8%. La temperatura ideale è tra i 25 e i 26 gradi, sufficiente per garantire comfort senza eccessivi sprechi.

2. Chiudi persiane e tende nelle ore più calde

Tra le 11 e le 17 il sole può far aumentare la temperatura interna di diversi gradi. Oscurare le finestre riduce il lavoro del climatizzatore.

3. Pulisci i filtri del climatizzatore

Filtri sporchi riducono l'efficienza dell'impianto e aumentano i consumi. Una pulizia ogni mese durante l'estate migliora il rendimento e la qualità dell'aria.

4. Evita di aprire spesso il frigorifero

Ogni apertura disperde aria fredda e costringe il motore a lavorare di più. Organizzare bene gli alimenti permette di trovare subito ciò che serve.

5. Usa lavatrice e lavastoviglie a pieno carico

Meglio un solo lavaggio completo che due mezzi vuoti. Se possibile, scegli i programmi Eco, che consumano meno acqua ed energia.

6. Scollega gli apparecchi in standby

Televisori, decoder, caricabatterie e console continuano a consumare corrente anche quando sembrano spenti. Una multipresa con interruttore aiuta a eliminare i consumi inutili.

7. Cucina nelle ore meno calde

Accendere forno e fornelli nelle ore centrali della giornata aumenta la temperatura della casa. Meglio preparare i pasti al mattino presto o in serata.

8. Approfitta della ventilazione naturale

La mattina presto e dopo il tramonto è utile aprire porte e finestre per favorire il ricambio d'aria e raffrescare gli ambienti.

9. Controlla la guarnizione del frigorifero

Se non chiude bene, il motore resta acceso più a lungo. Un semplice controllo può evitare inutili sprechi.

10. Spegni le luci inutili

Le moderne lampadine LED consumano poco, ma spegnere quelle non necessarie resta sempre una buona abitudine.

Un risparmio che può fare la differenza

Applicando questi piccoli accorgimenti è possibile ridurre i consumi domestici anche del 15-20% durante i mesi estivi. Un beneficio non solo per il portafoglio, ma anche per l'ambiente, grazie a un minore utilizzo di energia.

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