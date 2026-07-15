Temptation Island, le anticipazioni delle prossime puntate: crisi, baci con i tentatori e una proposta di matrimonio

La prossima settimana Temptation Island tornerà in onda con un doppio appuntamento speciale. Il reality condotto da Filippo Bisciglia sarà trasmesso eccezionalmente lunedì e mercoledì, con due puntate che potrebbero riservare colpi di scena per diverse coppie ancora protagoniste del viaggio nei sentimenti.

Nelle ultime ore, il noto insider Lorenzo Pugnaloni ha condiviso nella sua newsletter alcune anticipazioni su quanto potrebbe accadere. Lo stesso esperto di gossip ha però precisato che si tratta di indiscrezioni raccolte da fonti e non ancora confermate, motivo per cui andranno verificate con la messa in onda delle prossime puntate.

Soraya e Cristian lasciano Temptation Island? Le indiscrezioni

Tra le coppie finite al centro delle anticipazioni ci sono Soraya e Cristian. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, i due avrebbero deciso di lasciare Temptation Island separati, mettendo così fine alla loro esperienza di coppia.

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Ma non sarebbe tutto. Le indiscrezioni parlano anche di possibili sviluppi dopo il programma: Soraya sarebbe rimasta in contatto con il single Dimitri, mentre Cristian avrebbe continuato a frequentare una delle tentatrici conosciute nel villaggio, Flavia Punzo. Secondo le fonti citate da Pugnaloni, qualcuno si sarebbe addirittura spinto a parlare di una vera e propria relazione. Al momento, tuttavia, non esistono conferme ufficiali.

Giovanni chiede il falò, ma Sabrina lo rifiuta: spunta il bacio con il tentatore Lory

Un'altra indiscrezione riguarda Giovanni e Sabrina. Sempre secondo quanto riferito da Lorenzo Pugnaloni, sarebbe stato lui a chiedere un falò di confronto anticipato, trovandosi però di fronte al rifiuto della fidanzata.

Dietro questa scelta ci sarebbe un clamoroso colpo di scena: Sabrina, infatti, avrebbe baciato appassionatamente il tentatore Lory, preferendo rimandare il confronto con il compagno. Anche in questo caso si tratta di indiscrezioni che saranno confermate o smentite soltanto nelle prossime puntate.

Francesca e Danilo, il falò cambia tutto: escono insieme ma la storia finisce dopo il programma

Le anticipazioni coinvolgono anche Francesca e Danilo. Stando alle voci raccolte da Pugnaloni, durante il falò di confronto i due avrebbero inizialmente scelto di lasciare Temptation Island separati.

Successivamente, però, Francesca avrebbe visto Danilo in lacrime e avrebbe deciso di concedere una seconda possibilità alla relazione, scegliendo di uscire dal programma insieme a lui.

Il lieto fine, tuttavia, sarebbe durato poco. Secondo le stesse indiscrezioni, una volta terminata l'esperienza televisiva, la coppia avrebbe comunque deciso di interrompere definitivamente la relazione.

Bernadette e Diamante, arriva la proposta di matrimonio?

Tra i momenti più attesi delle prossime puntate ci sarebbe anche quello dedicato a Bernadette e Diamante, una delle coppie rimaste finora più in secondo piano.

Secondo Lorenzo Pugnaloni, durante il falò di confronto Diamante, ex calciatore, sarebbe pronto a fare la proposta di matrimonio alla compagna, regalando quello che la fonte definisce "uno dei momenti più emozionanti dell'edizione".

I due stanno insieme da quindici anni e avevano deciso di partecipare a Temptation Island proprio per capire se fosse arrivato il momento di sposarsi. Fin dall'inizio, Bernadette aveva spiegato di desiderare il matrimonio, mentre Diamante si era mostrato più titubante.

Sempre secondo le indiscrezioni, dopo il percorso nel reality e davanti all'ultimatum della compagna, Diamante avrebbe deciso di fare il grande passo chiedendole di sposarlo. Resta però da capire se queste anticipazioni troveranno conferma durante la messa in onda delle prossime puntate.

Temptation Island, anticipazioni da prendere con cautela

È importante ricordare che tutte le informazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni sono, al momento, semplici indiscrezioni. Lo stesso giornalista ha sottolineato che si tratta di voci raccolte da proprie fonti e che soltanto la programmazione delle prossime puntate potrà confermare o smentire quanto emerso.

L'appuntamento con Temptation Island è quindi fissato eccezionalmente per lunedì e mercoledì, quando il pubblico scoprirà se i presunti colpi di scena che coinvolgono Soraya, Cristian, Sabrina, Giovanni, Francesca, Danilo, Bernadette e Diamante corrisponderanno realmente a quanto accadrà nel reality.