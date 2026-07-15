Temptation Island, la mossa del single Dimitri spiazza tutti: la frecciata a Cristian accende il web

La quarta puntata di Temptation Island, andata in onda lunedì 13 luglio, continua a far parlare anche fuori dal reality. Al centro dell'attenzione ci sono ancora Cristian Mascolino, Soraya Sabetta e il single Dimitri Hristov, protagonista delle ultime dinamiche nel villaggio delle fidanzate.

Come riportato da LolloMagazine, nelle ultime ore un semplice commento pubblicato dal tentatore su Instagram è diventato virale, alimentando nuove polemiche e interpretazioni tra gli spettatori del programma.

L'emoticon del ragno sotto un video su Cristian Mascolino

Tutto è nato sotto un reel condiviso da un utente su Instagram che ironizzava su Cristian Mascolino. Nel video compariva la frase: "POV: non è un POV, il mio ex cognato è un po' incoerente", accompagnata da una foto del fidanzato di Soraya Sabetta.

Tra i numerosi commenti è spuntato anche quello di Dimitri, che ha scritto esclusivamente un'emoticon raffigurante un ragno.

Un dettaglio apparentemente banale che, però, non è sfuggito ai fan di Temptation Island. Nel corso delle puntate, infatti, il ragno è diventato uno dei simboli maggiormente associati a Cristian Mascolino, trasformandosi in uno dei tormentoni più commentati di questa edizione.

Frecciata a Cristian o semplice ironia?

Al momento Dimitri non ha chiarito il significato del suo commento e non è possibile stabilire con certezza se si sia trattato di una frecciata rivolta a Cristian oppure di un semplice riferimento ironico a uno dei momenti più iconici del reality.

Sui social, però, il dibattito si è acceso in pochi minuti. Molti utenti hanno interpretato l'emoticon del ragno come una provocazione nei confronti del fidanzato di Soraya Sabetta, mentre altri ritengono che si tratti soltanto di un commento scherzoso legato ai meme nati durante il programma.

Il triangolo tra Cristian, Soraya e Dimitri continua a far discutere

Nel frattempo, all'interno di Temptation Island, il rapporto tra Soraya Sabetta e Dimitri Hristov resta una delle dinamiche più seguite dell'edizione.

La crescente complicità tra i due continua infatti a preoccupare Cristian, che osserva con sempre maggiore apprensione l'evoluzione della loro conoscenza all'interno del villaggio. Tuttavia, Mascolino non se ne starà con le mani in mano. Dopo che la fidanzata ha rifiutato il falò di confronto, il giovane si avvicinerà alla single Flavia Punzo (ne abbiamo parlato QUI). Non ci resta che attendere la messa in onda delle prossime puntate per scoprire come evolverà questo quadrangolo amoroso.