Sara Palumbieri, nuovo incubo dopo Temptation Island: profili fake rilanciano i video del passato

Il percorso di Sara Palumbieri e Gabriele Govoni a Temptation Island continua a far discutere, ma non soltanto per le dinamiche vissute all'interno del reality. Nelle ultime ore è emerso un nuovo episodio che riguarda i controversi video del passato della coppia, materiale che nelle scorse settimane era stato oggetto di una massiccia operazione di rimozione dal web.

Nonostante i tentativi di cancellare ogni traccia dei filmati, la situazione sembra essersi complicata ulteriormente, soprattutto per Sara Palumbieri, che nei giorni scorsi aveva anche pubblicato un video in lacrime per esprimere tutto il suo dispiacere per quanto accaduto.

Temptation Island, il nuovo allarme sui video di Sara Palumbieri

A rilanciare la vicenda è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che nell'ultimo numero della sua newsletter Rubrichissima ha parlato di una nuova ondata di diffusione dei filmati.

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Secondo quanto riportato, alcuni malintenzionati avrebbero creato diversi profili fake utilizzando il nome di Sara Palumbieri su Instagram e su altre piattaforme di messaggistica. Attraverso questi account verrebbero pubblicati estratti dei video registrati tra il 2022 e il 2023, accompagnati da collegamenti a link esterni e gruppi privati dove il materiale continuerebbe a essere condiviso.

Le parole di Gabriele Parpiglia

Nella newsletter, Gabriele Parpiglia ha descritto così la situazione: "Nuovo scandalo per Sara di Temptation Island, che è stata vittima di pirati informatici. La Palumbieri e Gabriele Govoni sono diventati famosi all'interno di Temptation Island a causa di alcuni video girati in passato. Ma non è finita qui, soprattutto per la ragazza: spuntano come funghi profili chiaramente fake, a nome di Sara, sia su Instagram che su un'altra app di messaggistica, in cui vengono pubblicati quei video che tanto hanno fatto discutere. Ma non sono profili normali: cliccando portano a link sospetti".