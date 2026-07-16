Temptation Island, Alessandra ha perdonato Rosario? Cos'è successo dopo il falò

Le ultime indiscrezioni su Temptation Island stanno facendo discutere i fan del reality condotto da Filippo Bisciglia. Tra falò di confronto, presunti colpi di scena e rumor sul destino delle coppie, il web è già in fermento in vista della quinta puntata.

Va precisato che si tratta di indiscrezioni non confermate, diffuse da esperti di gossip e insider, e che sarà necessario attendere la messa in onda del programma per scoprire cosa sia realmente accaduto.

Sabrina e Giovanni: falò anticipato rifiutato e il rumor sul bacio

Secondo quanto riportato dall'insider Lorenzo Pugnaloni nella sua newsletter, Giovanni avrebbe chiesto alla produzione un falò di confronto anticipato. La richiesta, però, sarebbe stata respinta dalla fidanzata Sabrina, che avrebbe preferito proseguire il percorso nel villaggio. Alla base della decisione ci sarebbe un presunto bacio particolarmente passionale tra Sabrina e uno dei tentatori.

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Francesca e Danilo: ritorno di fiamma durato pochissimo?

Tra le coppie che stanno facendo maggiormente discutere ci sono anche Francesca e Danilo. Le indiscrezioni raccontano che i due avrebbero inizialmente deciso di lasciare il programma separati. Successivamente, però, Danilo avrebbe cercato di riconquistare la compagna, scoppiando in lacrime durante il confronto finale e convincendola a concedere una seconda possibilità alla relazione.

Secondo i gossip più recenti, tuttavia, il riavvicinamento sarebbe durato molto poco e oggi la coppia si sarebbe nuovamente separata.

Diamante e Bernadette: arriva la proposta di matrimonio?

Tra i possibili momenti più emozionanti della quinta puntata ci sarebbe quello che riguarda Diamante e Bernadette.

Stando alle anticipazioni circolate nelle ultime ore, durante il falò di confronto finale Diamante sarebbe pronto a sorprendere la fidanzata con una romantica proposta di matrimonio, tirando fuori un anello davanti alle telecamere.

Alessandra ha perdonato Rosario? L'ultima indiscrezione

Un altro rumor riguarda la coppia formata da Alessandra e Rosario, protagonisti di uno dei confronti più discussi di questa edizione.

Al termine del loro falò di confronto, al quale ha partecipato anche la single Giada Alessandrini, Alessandra ha deciso di chiudere con Rosario e di lasciare il programma da sola.

Tuttavia, secondo quanto raccontato dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, Alessandra avrebbe deciso di perdonare ancora una volta Rosario. Le indiscrezioni sostengono addirittura che i due sarebbero tornati a convivere, scegliendo di lasciarsi alle spalle tensioni, incomprensioni e le vicende emerse durante il programma.