Temptation Island, ecco quanto guadagnerebbero tentatori e tentatrici: le cifre

Ogni estate, con il ritorno di Temptation Island, si riaccende la curiosità del pubblico non solo sulle coppie protagoniste, sui falò di confronto e sui colpi di scena, ma anche su chi anima il villaggio: i tentatori e le tentatrici. Una delle domande più frequenti riguarda proprio i loro compensi. Quanto vengono pagati? Il guadagno cambia in base alla permanenza nel programma? E chi arriva fino alla fine incassa davvero di più?

Le parole dell'ex concorrente Valentina Riccio

A riaccendere il dibattito è stata Valentina Riccio, ex concorrente del programma, che durante una recente diretta su TikTok ha raccontato alcuni retroscena legati all'organizzazione del villaggio.

Secondo il suo racconto, i tentatori arrivavano a gruppi ogni pochi giorni e, con il passare del tempo, il loro numero diminuiva perché le coppie erano chiamate a scegliere chi eliminare.

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"Erano tutti carini ed educati, infatti ogni due o tre giorni dovevamo scegliere chi mandare via... era una seccatura per noi", ha spiegato.

Quanto guadagnano i tentatori di Temptation Island?

La produzione di Temptation Island e Mediaset non hanno mai diffuso dati ufficiali sui compensi dei partecipanti. Le cifre che circolano online derivano quindi esclusivamente da indiscrezioni e ricostruzioni pubblicate negli anni da siti specializzati.

Secondo queste stime, il compenso dei tentatori sarebbe legato ai giorni effettivi di permanenza nel villaggio. Chi viene eliminato dopo poco tempo percepirebbe un importo inferiore rispetto a chi resta fino alle ultime puntate e ottiene maggiore spazio televisivo.

Tra le indiscrezioni più ricorrenti si parla di un compenso compreso tra 150 e 200 euro al giorno, mentre altre fonti ipotizzano una cifra variabile tra 500 e 1.000 euro a settimana. Per chi completa l'intera esperienza, della durata di circa tre settimane, il guadagno complessivo potrebbe aggirarsi tra 1.000 e 2.000 euro, anche se non esistono conferme ufficiali.

Non solo cachet: vitto, alloggio e visibilità

Oltre all'eventuale compenso economico, i tentatori beneficiano del soggiorno completo nel resort che ospita il programma, con vitto e alloggio interamente coperti dalla produzione.

Per molti partecipanti, inoltre, la vera opportunità arriva dopo la trasmissione. La popolarità ottenuta grazie al reality può tradursi in un importante aumento dei follower sui social network, collaborazioni con aziende, sponsorizzazioni e nuove esperienze televisive.

E quanto prendono le coppie?

Anche sul compenso riservato alle coppie non esistono dati ufficiali. Secondo indiscrezioni che circolano da diverse edizioni, i protagonisti riceverebbero un cachet fisso, generalmente ritenuto più alto rispetto a quello dei tentatori e non legato alle eliminazioni.

Le stime parlano di una cifra compresa tra 1.500 e 2.000 euro a persona per l'intera esperienza, ma anche in questo caso si tratta di informazioni mai confermate dalla produzione.

Nessuna conferma ufficiale sui compensi

Ad oggi Fascino PGT e Mediaset non hanno mai reso pubblici i cachet di tentatori, tentatrici e coppie. Le cifre riportate negli anni restano quindi semplici indiscrezioni, prive di conferme ufficiali.

L'unica certezza è che, stagione dopo stagione, Temptation Island continua ad attirare milioni di telespettatori e a generare un enorme interesse anche per tutti quei retroscena che ruotano intorno al programma, compresi i presunti guadagni dei suoi protagonisti.