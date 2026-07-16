Temptation Island in lutto: morto Alessandro Medici, protagonista dell'edizione 2020

Grave lutto per il mondo della televisione e per i fan di Temptation Island. È venuto a mancare nelle scorse ore Alessandro Medici, ex protagonista del reality dei sentimenti di Canale 5, dove aveva partecipato insieme alla compagna dell'epoca, Sofia Calesso. Aveva 53 anni.

La notizia della sua scomparsa è stata resa nota dalla famiglia e ha rapidamente fatto il giro del web, suscitando numerosi messaggi di cordoglio da parte di fan e utenti dei social.

Morte improvvisa: si ipotizza un infarto

Secondo le informazioni emerse finora, il decesso di Alessandro Medici sarebbe avvenuto all'improvviso. Le cause della morte non sono ancora state confermate ufficialmente, ma le prime indiscrezioni parlano di un possibile infarto.

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Al momento non risultano comunicazioni ufficiali che chiariscano con certezza le circostanze del decesso. Da quanto emerso, non ci sarebbero stati segnali che lasciassero presagire una simile tragedia.

Il messaggio di Sofia Calesso commuove i social

Tra i tanti messaggi di affetto comparsi sui social, ha colpito in particolare quello di Sofia Calesso, ex compagna di Alessandro Medici. Nonostante la loro relazione fosse terminata da tempo, la donna ha voluto manifestare la propria vicinanza alla famiglia e rendere omaggio all'ex concorrente di Temptation Island.

Nelle sue storie Instagram, Sofia Calesso ha condiviso una fotografia in bianco e nero che ritrae Alessandro Medici insieme al suo cane, accompagnandola con una dedica semplice ma intensa: "Vivrai sempre dentro di me".

Il cordoglio per Alessandro Medici

La notizia della morte di Alessandro Medici ha profondamente colpito il pubblico che lo aveva conosciuto durante la sua esperienza a Temptation Island. In queste ore sono numerosi i messaggi di vicinanza e di cordoglio rivolti alla sua famiglia e a tutte le persone che gli hanno voluto bene.

In attesa di eventuali aggiornamenti sulle cause ufficiali della scomparsa, non possiamo che unirci al dolore dei suoi familiari, esprimendo le nostre più sentite condoglianze.