Temptation Island, Tony Panico choc sulla gravidanza di Valentina Riccio: "Infame", lei replica

Sembrano tornare a soffiare venti di crisi tra Valentina Riccio e Tony Panico. Nelle ultime ore, l’ex protagonista di Temptation Island ha condiviso una storia su Instagram che molti utenti hanno interpretato come una frecciatina nei confronti del compagno, dal quale aspetta il loro primo figlio insieme.

A far discutere, però, è stato soprattutto un commento pubblicato dallo stesso Tony Panico, poi cancellato nel giro di poco tempo, ma ormai già diventato virale sui social.

La dedica di Valentina Riccio al figlio in arrivo

Tutto è nato da una lunga e toccante dedica che Valentina Riccio ha rivolto al bambino che porta in grembo. L’ex volto del reality ha scritto parole cariche di emozione, lasciando però intendere che, almeno inizialmente, la gravidanza non sarebbe stata accolta con entusiasmo da qualcuno.

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Nel suo messaggio, Valentina ha scritto: "Eri solo un piccolo puntino dentro di me e oggi mancano pochi mesi al momento in cui potrò finalmente stringerti tra le mie braccia. All’inizio il tuo arrivo non è stato accolto con entusiasmo da qualcuno, questo io non lo dimenticherò mai! Ma io ho sempre seguito il mio cuore e il mio istinto. Dal primo istante ho scelto te, di proteggerti e di amarti, perché è questo che fa una mamma.

Sappi che ti amo già con tutta me stessa. Niente e nessuno potrà mai farmi dubitare delle scelte che ho fatto. Tu sei il dono più bello della mia vita e ti amerò per sempre, ancora prima di vederti".

Le parole della futura mamma hanno immediatamente acceso il dibattito tra i follower, che hanno ipotizzato un riferimento proprio al compagno Tony Panico, insinuando che potesse essere lui la persona che inizialmente non avrebbe accolto con entusiasmo la notizia della gravidanza.

Il commento di Tony Panico poi cancellato

Ad alimentare ulteriormente le indiscrezioni è stato un commento comparso sotto la storia di Valentina Riccio. Tony Panico, infatti, avrebbe scritto un lapidario: "Infame sei".

Il messaggio è stato eliminato poco dopo, ma nel frattempo diversi utenti avevano già effettuato screenshot, condividendoli sui social. La vicenda è finita anche all'attenzione dell’esperta di gossip Deianira Marzano, contribuendo a far circolare rapidamente la notizia.

Secondo molti utenti, il commento potrebbe essere stato pubblicato per errore: l’intenzione di Tony, ipotizzano alcuni fan, sarebbe stata quella di inviare il messaggio in privato tramite direct, senza accorgersi che fosse invece visibile pubblicamente.

La replica di Valentina Riccio alle domande dei fan

Dopo il clamore suscitato dall'episodio, Valentina Riccio è stata sommersa dai messaggi dei follower che le chiedevano spiegazioni sul presunto momento difficile con il compagno.

L’ex protagonista di Temptation Island ha risposto con tono ironico, senza però chiarire definitivamente la situazione: "Amici, sto ricevendo un sacco di messaggi tutti uguali! Vi dico la verità, non me n’ero nemmeno accorta: siete stati voi a segnalarmelo.

Per quanto riguarda Antonio… forse in questo periodo il caldo gli sta dando un po’ alla testa!

Per quanto riguarda Deianira, mi viene da pensare che la paghino davvero bene per stare tutto il giorno a pubblicare cose su chiunque! Detto ciò io sono una sua fan".

Crisi tra Valentina Riccio e Tony Panico? Al momento nessuna conferma

Al momento non esistono conferme ufficiali su una nuova crisi tra Valentina Riccio e Tony Panico. Tuttavia, la dedica pubblicata dall’ex protagonista di Temptation Island, unita al commento poi rimosso dal compagno, ha inevitabilmente alimentato dubbi e speculazioni tra gli utenti.

Resta ora da capire se si sia trattato soltanto di un malinteso social oppure del segnale di nuove tensioni all'interno della coppia, che tra pochi mesi accoglierà il loro primo figlio insieme.