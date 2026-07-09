Filippo Bisciglia sorprende a Temptation Island: la frase su Pamela Camassa spiazza il pubblico

Durante la terza puntata di Temptation Island, andata in onda mercoledì 8 luglio, Filippo Bisciglia ha lasciato il pubblico senza parole con un riferimento molto personale alla sua lunga relazione con Pamela Camassa. La frase è arrivata nel corso del falò di confronto tra Sara Palombari e Gabriele Govoni, una delle coppie più discusse dell'edizione 2026 del docu-reality di Canale 5.

La frase di Filippo Bisciglia durante il falò

Nel tentativo di aiutare Gabriele Govoni a riflettere sulla sua relazione con Sara Palombari, il conduttore ha invitato il ragazzo a lasciare libera la fidanzata, spiegando di temere che quella storia potesse farle più male che bene.

Poco dopo, rivolgendosi direttamente a Sara per incoraggiarla, Filippo Bisciglia ha pronunciato una frase che ha immediatamente attirato l'attenzione dei telespettatori: "Quanti anni siete stati insieme? Sette? C'è chi se ne è fatti 18".

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Una battuta che ha fatto pensare subito alla sua storica relazione con Pamela Camassa, conclusa dopo quasi due decenni insieme.

Il riferimento alla storia con Pamela Camassa

Sebbene nel dialogo Filippo abbia parlato di "14 anni", il riferimento era chiaramente alla sua lunga storia d'amore con Pamela Camassa, durata complessivamente 17 anni.

Il senso del suo intervento era quello di trasmettere un messaggio di speranza a Sara Palombari: anche una relazione molto lunga può finire e, con il tempo, è possibile ritrovare il proprio equilibrio.

Le sue parole sono apparse sincere e spontanee, proprio perché nate da un'esperienza vissuta in prima persona.

Perché Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati

La separazione tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa risale all'estate del 2025, anche se la coppia ha scelto di renderla pubblica soltanto nel mese di settembre.

Entrambi hanno spiegato che la decisione è stata presa di comune accordo, dopo essersi resi conto che il sentimento che li aveva uniti per tanti anni si era trasformato. Nessun tradimento né polemiche: semplicemente la consapevolezza di non essere più innamorati come un tempo.

Una rottura affrontata con grande maturità, che ha permesso ai due di mantenere un rapporto di profondo rispetto reciproco.

Le vite dopo la separazione

Dopo la fine della relazione, Filippo Bisciglia ha scelto di restare lontano dal gossip. Il conduttore, infatti, non è mai stato fotografato con nuove compagne né ha confermato nuove frequentazioni sentimentali.

Diversa la situazione di Pamela Camassa, che ha ritrovato l'amore accanto all'imprenditore Stefano Russo, con il quale forma una coppia ormai da diversi mesi.

Nonostante le loro strade si siano separate, entrambi hanno sempre speso parole di grande affetto e stima reciproca durante le interviste pubbliche.