Pamela Camassa e Filippo Bisciglia sono stati una delle coppie più longeve della televisione italiana, con una relazione durata ben 17 anni. Tuttavia, qualche tempo fa, la loro storia d’amore è giunta al termine. Oggi, la showgirl ha ritrovato la serenità accanto all’imprenditore Stefano Russo.

Un nuovo amore e tanta serenità

Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, Pamela Camassa ha parlato della sua nuova relazione, sottolineando la felicità che sta vivendo: “Niente accade per caso, il destino non si sa, ma oggi sono felice”.

Passione per il padel: sfide in coppia

Oltre alla vita sentimentale, Pamela e Stefano Russo condividono una passione comune: il padel. Spesso i due si sfidano sul campo, anche se, a detta della showgirl, è lei a essere la più forte: “Sono più forte io, le donne sono sempre più forti. È una bella partita di padel”.

I sogni nel cassetto: la musica

Durante l’intervista, Pamela Camassa ha ripercorso anche i momenti più importanti della sua carriera televisiva e ha rivelato un sogno che non ha mai realizzato: diventare cantante. La showgirl aveva addirittura pensato di candidarsi al Festival di Sanremo con un brano scritto per lei dall’autore Marco Sciarpa: “Avrei voluto fare la cantante. Quest’anno ho pensato: quasi quasi mi ricandido a Sanremo. Si chiamava ‘Ballo sola’. Però non posso presentarmi, oggi non avrebbe senso”.