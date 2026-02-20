Dopo la sua partecipazione a Temptation Island, dove è stata tentatrice e ha successivamente intrapreso una relazione con Mirko Brunetti al termine del programma, Greta Rossetti è entrata nella Casa del Grande Fratello, dove ha ritrovato proprio l’allora fidanzato e la sua ex, Perla Vatiero (oggi sono grandi amiche), ma ha anche conosciuto Sergio D’Ottavi, con cui ha avuto una storia durata diverso tempo. Le cose però non hanno funzionato e la coppia, dopo diversi tira e molla, si è lasciata definitivamente.

Voci su una possibile nuova frequentazione

Recentemente, Greta Rossetti è stata avvistata a Disneyland Paris con un ragazzo, facendo nascere voci su un possibile flirt. Secondo quanto riportato da Deianira Marzano, il giovane sarebbe Kevin Zeroli, ex giocatore del Monza ora alla Juve Stabia in Serie B.

La smentita ufficiale

La notizia è stata prontamente smentita da Amedeo Venza, che ha condiviso uno screenshot della chat con Greta, nella quale la stessa ha dichiarato: “Kevin? È come un fratello minore. Ha 20 anni e non prendo nemmeno in considerazione un’ipotetica storia”.

Una nuova frequentazione in corso?

Nonostante la smentita sul flirt con Kevin Zeroli, secondo le ultime novità riportate da Lorenzo Pugnaloni, Greta Rossetti sarebbe stata vista a Verona con un altro ragazzo. Al momento, i dettagli sulla nuova frequentazione non sono ancora noti, ma sembra confermato che l’ex gieffina abbia di nuovo aperto il cuore a qualcuno.