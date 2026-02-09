Dopo anni vissuti sotto l’occhio costante delle telecamere, Sossio Aruta ha scelto di cambiare rotta anche in amore. Nel suo presente c’è una donna speciale, arrivata in silenzio ma capace di riportare equilibrio e serenità nella sua vita. Una relazione autentica, costruita giorno dopo giorno e protetta con cura, lontano dai social e dal clamore mediatico che ha sempre accompagnato l’ex protagonista di Uomini e Donne.

Sossio Aruta e il bilancio del 2025: “Un anno bellissimo”

Intervistato dalla rivista Mio, l’ex cavaliere di Uomini e Donne ha tracciato un bilancio dell’ultimo anno: “È stato un anno bellissimo, arrivato alla fine con la ciliegina sulla torta. Ho chiuso alla grande e mi auguro che anche questo nuovo anno sia sulla stessa strada, sia a livello lavorativo che personale. È un momento sereno e tranquillo, e me lo godo fino in fondo”.

La nuova fidanzata di Sossio Aruta: amore lontano dai social

La “ciliegina sulla torta” è un nuovo amore, vissuto però con grande riservatezza: “Sono felice e fortunato di aver incontrato questa donna. Viviamo tutto giorno per giorno, senza fare programmi. Io la chiamo ‘Fricchettina’”.

Una scelta precisa quella di non esporre la relazione sui social: “Non è una ragazza social e non ci tengo a presentarla. Non voglio metterla in difficoltà: verrebbe sommersa dai messaggi. Preferisco vivere la nostra storia in maniera riservata”.

Il rapporto con i figli: “Sono tutti di serie A”

Al centro della vita di Sossio Aruta resta la famiglia, in particolare i figli, un ruolo che rivendica con orgoglio: “I miei figli sono tutti di serie A. Li amo tutti da impazzire e loro amano me”.

Parole speciali anche per la figlia più piccola, Bianca: “Bianca è un dono di Dio. La vedo una o due volte al mese, ma non le faccio mai mancare la mia presenza. La sento in videochiamata, non l’abbandonerò mai”.

Grande Fratello, Sossio Aruta rivendica il suo percorso

Il capitolo Grande Fratello resta inevitabilmente centrale. Aruta ha partecipato all’edizione più vista ma anche più complicata, quella del Covid: “Faccio parte della storia del programma perché ho partecipato all’edizione più vista ma anche la più sfigata d’Italia. Io sono entrato a gioco iniziato, però mi sono fatto valere e quasi quasi lo vincevo pure”.

Secondo Sossio, la vittoria sarebbe stata più che meritata: “Per tutte le sfide che ho vinto al televoto, sì. Ho battuto Antonella Elia, Valeria Marini, Antonio Zequila e Fabio Testi. Li ho fatti fuori tutti. Mi piacerebbe avere una seconda possibilità”.

L’opinione sull’ultimo Grande Fratello e la vittoria di Anita

Sull’ultima edizione del Grande Fratello, Aruta si mostra lucido e sportivo: “Pensavo vincesse Domenico, perché questa edizione è stata determinata da poche storie forti. Faccio comunque i complimenti ad Anita: è giovane e questa esperienza le servirà per costruirsi un futuro”.

Il caso mediatico e le parole su Alfonso Signorini

Infine, Sossio Aruta prende posizione anche sul recente scandalo mediatico: “Io Alfonso l’ho conosciuto come una splendida persona. Sono entrato nella Casa senza raccomandazioni o accordi. Personalmente non credo a quello che dice Fabrizio Corona. È una delle sue tante bolle di sapone”.