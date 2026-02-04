Zeudi Di Palma è tornata sotto i riflettori con dichiarazioni sul suo percorso al Grande Fratello, catturando l’attenzione dei fan e dei media. Durante una recente diretta su Twitch, l’ex Miss Italia ha ripercorso alcuni momenti chiave del reality, commentando in particolare la vittoria finale di Jessica Morlacchi.

Grande Fratello: “Ha vinto Jessica e sono felicissima”

Nel corso di una live, Zeudi Di Palma ha risposto alle domande dei fan, ricordando le fasi conclusive del Grande Fratello. Con tono leggero e tra il serio e il faceto, la modella ha commentato il trionfo di Jessica Morlacchi, citando un episodio particolare: “Ha vinto lei e sono felicissima di questa cosa, anche perché il mio bacio le ha portato fortuna”.

La dichiarazione ha subito fatto discutere: molti l’hanno interpretata come una semplice battuta, mentre altri vi hanno visto una frecciatina indiretta. L’attenzione del web si è concentrata sul fatto che Zeudi abbia enfatizzato la vittoria di Jessica e la sconfitta della sua ex amica e “partner” Helena Prestes, con la quale i rapporti sono ormai inesistenti.

La vacanza a Parigi e il “presunto fidanzato”

Parallelamente, nelle ultime ore il nome di Zeudi Di Palma è finito al centro del gossip per una presunta vacanza a Parigi insieme a un fidanzato. A lanciare l’indiscrezione è stato Biagio D’Anelli, che ha affermato che l’ex concorrente sarebbe legata sentimentalmente a un ragazzo.

Tuttavia, la notizia è stata prontamente smentita da Deianira Marzano, che sui social ha chiarito: “Smentisco totalmente questa notizia. Io l’ho conosciuta l’altro giorno, abbiamo parlato e mi ha detto in modo chiaro che non è interessata ai ragazzi”.

Secondo l’influencer, alla conversazione avrebbe partecipato anche la madre di Zeudi, confermando che le voci su un nuovo amore sono infondate e probabilmente diffuse dagli haters.

Zeudi Di Palma mantiene il silenzio sulla vita privata

Nonostante il chiacchiericcio mediatico, Zeudi Di Palma ha deciso di non intervenire direttamente, mantenendo il silenzio sulla sua vita privata. Nel frattempo, i fan continuano a discutere delle sue dichiarazioni e del mistero intorno alla sua vita sentimentale.