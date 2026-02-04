Jakub Bakkour sembrava uno dei corteggiatori più quotati per conquistare il cuore della tronista Sara Gaudenzi, ma a sorpresa ha deciso di lasciare Uomini e Donne.

Dopo una serie di incomprensioni e dubbi sulla loro compatibilità caratteriale, Jakub nella penultima puntata aveva scelto di non presentarsi in studio. Nonostante l’interesse della tronista, il corteggiatore ha confermato di voler interrompere la conoscenza.

Il confronto tra Jakub e Sara

Sara, determinata a chiarire la situazione, ha raggiunto Jakub nella sua città per un confronto durante un’esterna trasmessa ieri pomeriggio. Tuttavia, Bakkour ha ribadito la sua decisione: non tornare in trasmissione e non corteggiare più la Gaudenzi, spiegando che la tronista non possiede le caratteristiche che cerca in una relazione.

In studio, una volta comunicata la scelta di Jakub, Sara ha dovuto accettare la situazione, pur lasciando qualche frecciatina all’ex corteggiatore, suggerendo che forse fosse più interessato alla visibilità offerta dal programma che a conoscerla realmente.

Il messaggio di Jakub Bakkour su Instagram

Dopo la messa in onda della puntata, Jakub Bakkour ha pubblicato un lungo messaggio su Instagram in cui spiega le motivazioni della sua scelta: “Sono felice e fiero di essere rimasto fedele ai miei principi, ai miei valori e a ciò che voglio e non voglio più. Credo che le relazioni sane siano molto rare oggi, ma grazie al mio passato e al mio ‘stare bene con me stesso’, voglio qualcosa di sano. E perché sia sano, ci devono essere delle basi che si incastrano”.

Jakub ha aggiunto: “Grazie a chi si è dato la possibilità di capirmi e apprezzarmi. Se state bene con voi stessi e vi guardate allo specchio grati e fieri del vostro piccolo Io, allora non state sbagliando”.

Cosa succederà a “Uomini e Donne”

Con l’uscita di Jakub, la tronista Sara Gaudenzi dovrà affrontare il percorso di conoscenza con gli altri corteggiatori rimasti. La sua scelta finale potrebbe riservare ancora sorprese per i fan del dating show