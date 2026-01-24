Nuovo flirt in corso per Sophie Codegoni? La nota influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, reduce dalla fine della burrascosa relazione con Alessandro Basciano, starebbe frequentando un calciatore italiano che milita all’estero.

L’indiscrezione lanciata da Deianira Marzano

A far esplodere il gossip è stata una segnalazione anonima arrivata a Deianira Marzano, una delle esperte di cronaca rosa più seguite sui social. Secondo quanto riportato, Sophie Codegoni starebbe frequentando Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham, club che milita in Premier League.

“Ti scrivo restando anonima perché conosco personalmente Guglielmo Vicario. Posso dirti con certezza che in questo periodo si sta frequentando con Sophie Codegoni”, si legge nella segnalazione.

I viaggi a Londra alimentano i sospetti

L’indiscrezione sembrerebbe trovare conferma in alcuni dettagli notati dai fan più attenti. Negli ultimi mesi, infatti, Sophie Codegoni è stata più volte a Londra, città in cui attualmente vive e gioca Vicario. Anche in questi giorni l’influencer si trova nella capitale britannica, in compagnia dell’amica e collega Elisa Maino.

Quest’ultima, secondo i rumors, avrebbe recentemente chiuso la relazione con Bresh, noto cantautore e rapper italiano.

Chi è Guglielmo Vicario

Guglielmo Vicario, nato a Udine il 7 ottobre 1996, è uno dei portieri italiani più apprezzati del momento. Dopo gli esordi nelle giovanili e le esperienze nelle categorie minori, si è messo in luce in Serie A con le maglie di Cagliari ed Empoli.

Dall’estate 2023 è il portiere titolare del Tottenham Hotspur e fa parte stabilmente del giro della Nazionale italiana, dove viene spesso indicato come il vice di Gianluigi Donnarumma.

Vicario e il gossip: un déjà-vu

Il nome di Guglielmo Vicario non è nuovo al mondo del gossip. In passato, infatti, il portiere sarebbe stato protagonista di una breve frequentazione con Antonella Fiordelisi, anche lei ex concorrente del Grande Fratello Vip.