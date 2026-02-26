Il Festival di Sanremo 2026 è iniziato da due giorni, ma per Elettra Lamborghini le prime notti non sono state affatto riposanti. La cantante ha raccontato sui social di essere rimasta sveglia non per ansia o insonnia, ma a causa di “festini bilaterali” che avrebbero disturbato il suo riposo fino alle prime ore del mattino.

Audio e prove dei festini condivisi su Instagram

A sostegno della sua accusa, Elettra Lamborghini ha pubblicato alcuni audio direttamente dalla sua camera dell’Hotel De Paris. Nei messaggi si sente chiaramente la musica ad alto volume proveniente dai locali vicini.

“Questo è quello che sento da camera mia – ha scritto la cantante –. Mi riferiscono che è il Villa Noseda che pompa sta musica a palla… Ragazzi ho dormito 3 ore questa notte. Aiutatemi a fargli abbassare la musica, non è possibile! Davvero non è giusto! Stasera sono arrivata sul palco che ero esausta!”.

Fabrizio Corona ospite

Non è dato sapere chi le abbia confermato che il disturbo provenisse da una struttura situata nelle vicinenze dell'albergo, ma sul profilo Instagram del locale sono state trovate storie in tempo reale con il dj set di Alessandro Basciano e ospite Fabrizio Corona. Il clima era quello di una vera festa, con musica alta e un vocalist, a soli 110 metri dall’Hotel De Paris.

Gli appelli di Elettra Lamborghini sui social

Nella notte di martedì, intorno alle 3:15, la cantante è intervenuta su X (ex Twitter) rivolgendosi agli organizzatori dei party vicino agli hotel degli artisti: “Ma per favore, fate abbassare la musica ai party vicino agli alberghi dove dormiamo noi cantanti di Sanremo. Vi prego, il volume è insostenibile. Siamo distrutti e così è davvero impossibile riposare”.

Elettra Lamborghini ha proseguito sottolineando la stanchezza fisica e mentale accumulata: “Dalla mattina alla sera siamo tra interviste e prove, corriamo ovunque e arriviamo a fine giornata stremati. Trovo davvero poco rispettosi i brand e gli sponsor che organizzano questi festini fino alle quattro del mattino – o anche oltre. Spero che smettano”.

La cantante ha inoltre chiesto maggiore rispetto, suggerendo di ridurre il volume almeno all’una di notte e, se necessario, affittare spazi adeguati per eventi fino a tarda notte.

“Io sono davvero esausta e tengo molto a fare bene, arrivando riposata domani, dopo mesi di lavoro. Sto cercando di dormire da tre ore (con i tappi nelle orecchie) e sono disperata. Sono all’ultimo piano e il pavimento vibra da quanto è alta la musica”, ha concluso Elettra.