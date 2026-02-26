A cura della Redazione

Al Festival di Sanremo 2026, anche un dettaglio può trasformarsi in un caso mediatico. Nella seconda serata, Carlo Conti ha chiuso la puntata con qualche minuto di anticipo, rispettando quasi del tutto la scaletta prevista. Quasi, appunto. Perché intorno a mezzanotte qualcosa è cambiato e il pubblico più attento se n’è accorto subito.

Secondo il programma ufficiale, Achille Lauro avrebbe dovuto presentare Fedez e Marco Masini, introducendo il brano in gara “Male Necessario”, leggendo gli autori e accompagnando il momento fino all’esibizione. Ma quella sequenza, prevista nero su bianco, non è andata in onda.

Il cambio improvviso che accende i social

L’assenza di Achille Lauro in quel preciso momento non è passata inosservata. Sui social, nel giro di pochi minuti, sono comparsi commenti e ipotesi: c’è chi ha parlato di semplice modifica tecnica e chi, invece, ha subito collegato il cambio a presunte tensioni tra i due artisti.

Alcuni utenti hanno scritto che la presentazione sarebbe stata modificata per evitare che Fedez venisse introdotto da quello che un tempo era considerato un amico. Un dettaglio che, per molti, avrebbe un peso ben preciso alla luce dei rumor circolati negli ultimi anni.

Il caso affrontato al DopoFestival

L’episodio è stato discusso anche al DopoFestival, dove il giornalista di Chi Valerio Palmieri ha sottolineato come la mancata presentazione non fosse un dettaglio da poco. Ha ricordato che già un anno fa si parlava di tensioni tra i due, invitando a non ignorare la coincidenza.

Anche Nicola Savino ha provato a ipotizzare cosa possa essere successo dietro le quinte: forse Achille Lauro avrebbe potuto rifiutarsi di salire sul palco in quel momento, oppure potrebbe essere stato Fedez a chiedere una modifica dell’ultimo minuto.

Palmieri ha inoltre evidenziato un precedente: nella passata edizione del Festival, i due artisti si sarebbero evitati, sempre sullo sfondo di gossip mai confermati legati a Chiara Ferragni.

Le indiscrezioni su Chiara Ferragni e i rapporti incrinati

Per capire l’origine delle presunte frizioni bisogna tornare al 2024, quando Mow Mag pubblicò un’esclusiva su una presunta liaison tra Chiara Ferragni e Achille Lauro. L’indiscrezione fu poi rilanciata da Fabrizio Corona su Dillinger News e successivamente in una puntata di Falsissimo.

Secondo quanto riportato, dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni, Fedez avrebbe appreso dettagli che non avrebbe accettato, interrompendo ogni rapporto con il collega. Si tratta di voci mai confermate ufficialmente dai diretti interessati, ma che hanno contribuito ad alimentare la narrazione di una rottura profonda.

Nel frattempo, nell’agosto 2025, Fedez ha pubblicato un brano in cui molti hanno letto una frecciatina indirizzata proprio ad Achille Lauro, mentre quest’ultimo, già un anno fa a Sanremo, si era detto disponibile a un chiarimento.

Scelta tecnica o tensione reale?

A oggi non esiste una spiegazione ufficiale sul cambio di scaletta. Potrebbe essere stata una decisione degli autori Rai per evitare possibili imbarazzi in diretta, oppure una richiesta partita da uno dei due artisti.