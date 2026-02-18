Oriana Marzoli è pronta a conquistare un nuovo palcoscenico televisivo. Dopo il successo in Italia e in Spagna, l’influencer ispano-venezuelana entra ufficialmente nel cast di La Casa de los Famosos, versione statunitense in lingua spagnola del celebre format Celebrity Big Brother, adattamento internazionale del Grande Fratello.

Un debutto che conferma ancora una volta la forza mediatica della “reina” dei reality, amatissima dal pubblico italiano e latinoamericano.

Dal Grande Fratello Vip al successo internazionale

Il pubblico italiano ha imparato a conoscere Oriana Marzoli grazie alla sua partecipazione alla settima edizione del Grande Fratello VIP, dove si è classificata seconda alle spalle di Nikita Pelizon.

Dopo l’esperienza italiana, Oriana ha preso parte anche alla versione spagnola del reality, il Gran Hermano VIP, e successivamente al reality cileno Ganar o Servir. Proprio durante quest’ultima avventura ha conosciuto Facundo Gonzalez, oggi suo compagno.

Luca Onestini e il precedente italiano a La Casa de los Famosos

Lo scorso anno, nell’edizione All Stars di La Casa de los Famosos, aveva partecipato un’altra vecchia conoscenza del GF italiano: Luca Onestini. L’ex coinquilino della Marzoli si era classificato al secondo posto. Ora tocca a Oriana raccogliere il testimone.

Il cast stellare di La Casa de los Famosos

L’edizione attuale si preannuncia ricca di volti noti del panorama televisivo internazionale.

Tra i concorrenti figurano:

Kenzo Nudo (Love Island USA Stagione 5)

(Love Island USA Stagione 5) Kenny Rodríguez (Love Island USA Stagione 8)

(Love Island USA Stagione 8) Josh Martínez (Grande Fratello USA Stagione 19)

(Grande Fratello USA Stagione 19) Lupita Jones , vincitrice di Miss Universo 1991

, vincitrice di Miss Universo 1991 Celinee Santos, Miss Repubblica Dominicana 2024

Tra le altre star spiccano:

Laura Zapata , celebre “villain” delle telenovelas

, celebre “villain” delle telenovelas Sergio Mayer , già concorrente della prima stagione di La Casa de los Famosos México

, già concorrente della prima stagione di La Casa de los Famosos México Horacio Pancheri , attore di telenovelas

, attore di telenovelas Eduardo Antonio, noto oggi come “El Divo”

Completano il cast:

Caeli Santa Olalla, Fabio Agostini, Jailyne Ojeda, Julia Argüelles, Kunno, Laura González, Oriana Marzoli, Stefano Piccioni, Vanessa Arias, Yoridan Martínez, Curvy Zelma e Zoe Bayona.