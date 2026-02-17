A marzo non arriverà soltanto la primavera, ma anche la nuova edizione del Grande Fratello Vip 2026, condotta da Ilary Blasi. Dopo ascolti altalenanti e le recenti polemiche che hanno coinvolto il reality di Canale 5, la produzione è al lavoro per costruire un’edizione capace di riconquistare pubblico e share.

Tra strategie, cambiamenti e indiscrezioni, iniziano a emergere i primi nomi del possibile cast. Ecco tutto quello che sappiamo finora.

Grande Fratello Vip 2026: i primi nomi del cast

Mentre gli autori definiscono gli ultimi dettagli prima del debutto, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha svelato una lista di possibili concorrenti che starebbero trattando per entrare nella Casa più spiata d’Italia.

Tra i nomi più chiacchierati spiccano due grandi ritorni:

Adriana Volpe

Antonella Elia

Entrambe hanno già partecipato alle precedenti edizioni del reality e potrebbero tornare per dare nuova linfa al programma.

Da Achille Costacurta a Francesca Manzini: i nuovi volti

Tra le new entry ipotizzate figurano:

Achille Costacurta , figlio di Martina Colombari e Alessandro Costacurta

, figlio di Martina Colombari e Alessandro Costacurta Marco Berry , illusionista ed ex volto de Le Iene

, illusionista ed ex volto de Le Iene Francesca Manzini, conduttrice e imitatrice molto amata dal pubblico

Ma non finisce qui.

Nella lista diffusa dalla Marzano compaiono anche:

Nicola Ventola , ex calciatore

, ex calciatore Ilona Staller , ex attrice e personaggio televisivo

, ex attrice e personaggio televisivo Franco Oppini, attore ed ex compagno di Alba Parietti, oggi marito dell’astrologa Ada Alberti

Tra le altre indiscrezioni circolano anche i nomi di:

Claudia Peroni , giornalista

, giornalista Raimondo Todaro, ballerino e volto noto della TV

Da Temptation Island e altri reality al GF Vip

Secondo i rumor, dal reality estivo Temptation Island potrebbero arrivare:

Raul Dumitras

Arianna Mercuri

Sarah Esposito

Si vocifera inoltre la presenza di un “bonus” di Avanti un altro e di una ex concorrente di MasterChef, anche se al momento non sono stati rivelati i nomi ufficiali.

Naturalmente, si tratta soltanto di indiscrezioni. Per la conferma definitiva bisognerà attendere l’annuncio ufficiale del cast da parte di Mediaset.

Quando inizia il Grande Fratello Vip 2026 e quante puntate sono previste

Secondo quanto rivelato dal giornalista Gabriele Parpiglia, la nuova edizione del Grande Fratello Vip 2026 dovrebbe partire nella seconda settimana di marzo. La data esatta non è ancora stata comunicata, ma il reality sarebbe previsto per 10 puntate complessive.

Non si escludono però cambiamenti in corso d’opera. Negli anni Canale 5 ha spesso modificato la durata dei suoi reality, prolungandoli in caso di successo o chiudendoli anticipatamente in caso di ascolti deludenti.

Ilary Blasi e la sfida degli ascolti

Molto dipenderà dalle scelte di Ilary Blasi, dal lavoro degli autori e soprattutto dal cast selezionato. Dopo le difficoltà delle ultime stagioni, l’obiettivo è chiaro: costruire un’edizione più dinamica, seguita e capace di generare conversazioni sui social e attenzione mediatica.

Il pubblico risponderà? Per scoprirlo non resta che attendere marzo.