In occasione della nuova edizione del Grande Fratello Vip, che sarà condotta da Ilary Blasi e prenderà il via a marzo, Giulia Soponariu è stata ospite di Casa Lollo, il format di Lorenzo Pugnaloni.

Reduce da un percorso intenso all’interno della Casa più spiata d’Italia, Giulia Soponariu è stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione del Grande Fratello, dove si è classificata seconda, perdendo la finale contro la vincitrice Anita Mazzotta.

Il ritorno alla vita reale dopo il Grande Fratello

A quasi due mesi dalla fine del reality, Giulia ha raccontato quanto sia stato complesso il ritorno alla normalità: «Questo post reality è stato uno shock inizialmente, sono stati giorni intensi avendoli vissuti dall’inizio alla fine. Quando esci dalla casa sei inondata da persone che ti stimano e altre no. La considero una follia e aver preso il telefono in mano è stata una cosa strana».

La vittoria di Anita Mazzotta: “Meritatissima”

Durante l’intervista, a Giulia Soponariu è stato chiesto se la vittoria di Anita Mazzotta fosse meritata e se la relazione con Jonas Pepe (i cosiddetti Jonita) abbia influito sul risultato finale. La risposta è stata chiara: «Bisogna ricordarci che Anita è entrata single e fin dal primo giorno è sempre stata stimata. La vittoria è meritatissima, non c’entra niente l’aver fatto la coppia con Jonas».

Le coppie nate nella Casa: chi è davvero innamorato

Giulia ha poi analizzato le relazioni nate all’interno della Casa del Grande Fratello, confermando la sincerità di diverse coppie: «Delle tre coppie formatasi nella casa, quella tra Jonas e Anita è tutto vero, si vedono molto spesso. Lo stesso penso per Rasha, Omer, Mattia e Grazia: questo vuol dire che il sentimento c’è».

Su Rasha e Omer, Giulia ha aggiunto: «Non li sento più di tanto, vedo solo le loro storie su Instagram, ma il rispetto rimane. Con Omer c’è rispetto reciproco, anche se non ci sentiamo spesso, gli voglio bene».

E ha concluso sottolineando un punto importante: «Le coppie sono vere, non cerchiamo la fama attraverso questo programma. Sarebbe troppo difficile fingere anche fuori».

Nessun amore per Giulia, solo amicizia con Simone

Per quanto riguarda la sua situazione sentimentale, Giulia Soponariu è stata altrettanto sincera: «Non mi è piaciuto nessuno. Con Simone siamo tanto amici, ci vogliamo bene ma niente di più. Se dovesse succedere qualcosa, saremo i primi ad informarvi».

Il futuro in TV: Giulia non chiude le porte

Infine, Giulia ha parlato dei suoi progetti futuri, lasciando aperta la possibilità di un ritorno sul piccolo schermo: «Il desiderio di ritornare in TV c’è sempre, iniziano a mancarti quelle telecamere della casa. Per adesso mi voglio concentrare sul lato social e più avanti ci saranno delle novità».