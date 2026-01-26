Il futuro della nuova edizione del Grande Fratello Vip era apparso a lungo incerto. Il reality show di Canale 5, travolto dal caso mediatico che ha coinvolto Alfonso Signorini, sembrava destinato a uno stop forzato deciso dai vertici Mediaset.

Negli ultimi giorni, però, la vicenda è approdata nelle aule di giustizia: l’azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi ha infatti presentato una denuncia nei confronti di Fabrizio Corona. A questo si è aggiunta anche la decisione del giudice di bloccare la puntata del 26 gennaio di “Falsissimo”, il format dell’ex re dei paparazzi, ritenuta potenzialmente compromettente.

Una situazione che aveva fatto temere il peggio sia a Endemol, casa di produzione del programma, sia al pubblico affezionato al Grande Fratello Vip, che ormai vedeva svanire le speranze di una nuova edizione.

Pier Silvio Berlusconi non si ferma: il Grande Fratello Vip 2026 è confermato

A ribaltare lo scenario è però una notizia lanciata da Dagospia. Secondo quanto riportato, Pier Silvio Berlusconi non avrebbe alcuna intenzione di “darla vinta” a Fabrizio Corona.

A Cologno Monzese sarebbe infatti arrivata la decisione definitiva: il Grande Fratello Vip 2026 si farà, smentendo quanto riportato in precedenza da Fanpage. Endemol avrebbe già ricevuto il via libera per la nuova stagione e avrebbe avviato un audit interno per fare chiarezza sul presunto “caso Signorini” e sui metodi di selezione dei cast delle passate edizioni.

L’esito dei controlli non avrebbe evidenziato alcuna criticità rilevante, permettendo così alla produzione di andare avanti con i preparativi.

Chi condurrà il Grande Fratello Vip? Da Ilary Blasi a Veronica Gentili

Restano però ancora aperti alcuni nodi importanti, primo fra tutti quello della conduzione.

I rumor delle scorse settimane parlavano di un possibile ritorno di Ilary Blasi, nome che continua a essere in pole position per guidare il reality.

Secondo Dagospia, tuttavia, esisterebbe anche un’alternativa concreta: Veronica Gentili, reduce dalla conduzione dell’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi”. Un’esperienza che, però, non ha brillato sul fronte degli ascolti, elemento che potrebbe pesare sulla scelta finale.

Quando andrà in onda il Grande Fratello Vip 2026?

Nonostante il via libera alla nuova edizione, il reality potrebbe non partire subito. A causa di un’organizzazione complessa e delle lungaggini produttive, il Grande Fratello Vip 2026 potrebbe finire temporaneamente in stand by, con una messa in onda slittata nel calendario Mediaset.