“Affari Tuoi” si trasferisce da Roma a Milano: una notizia che conferma i cambiamenti in casa Rai per il celebre gioco televisivo. La decisione è ormai definitiva e riguarda, oltre alla nuova sede, anche motivazioni personali legate al conduttore Stefano De Martino.

Il Trasloco di “Affari Tuoi”: da Roma a Milano

La storica trasmissione dei pacchi, fino ad ora registrata a Roma, cambierà studio e città: la produzione si sposterà infatti in Via Mecenate, Milano.

Questo spazio, già noto al pubblico televisivo come la vecchia sede di “Che Tempo Che Fa”, è attualmente utilizzato da Antonella Clerici per i suoi programmi “È sempre mezzogiorno” e “The Voice” su Rai 1.

La conferma è arrivata proprio dalla stessa Antonella Clerici, che durante una puntata di È sempre mezzogiorno ha lasciato intendere la prossima co‑esistenza degli studi di Stefano De Martino proprio “nello studio di fianco al nostro”.

Perché il trasloco? Motivazioni professionali e familiari

Secondo quanto riportato, la decisione di trasferire “Affari Tuoi” a Milano non è solo tecnica, ma anche legata a esigenze personali di Stefano De Martino. Il conduttore, infatti, trascorre molto tempo fuori casa tra impegni televisivi e familiari: lavorare a Milano gli consentirebbe di essere più vicino al figlio Santiago, riducendo gli spostamenti.

Stefano De Martino: tra “Affari Tuoi” e Sanremo 2027

La notizia del trasferimento arriva in un momento particolarmente importante per Stefano De Martino. Ieri è stato ospite del TG1 delle 20, dove ha festeggiato il suo ruolo di direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2027.

Durante l’intervista, De Martino ha espresso la sua emozione e gratitudine: “Quando Carlo mi si è avvicinato con sguardo quasi paterno e l’affetto dell’Ariston… è stata un’emozione indescrivibile. Ringrazio la Rai e tutti coloro che mi hanno dato questa opportunità”.

Ha inoltre raccontato di essere in una fase di studio approfondito per conoscere la storia del Festival prima di dare vita alla sua visione della manifestazione.