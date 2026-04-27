Giulia Salemi fuori dal GF Vip come opinionista social: svelato il presunto motivo

Nel mondo del Grande Fratello Vip, le dinamiche non si limitano solo a ciò che accade nella Casa, ma spesso coinvolgono anche i volti che lavorano “dietro le quinte”. È il caso di Giulia Salemi, influencer ed ex concorrente del reality di Canale 5, finita al centro dell’attenzione anche per il suo ruolo di commentatrice social nelle edizioni successive del programma.

Giulia Salemi: dagli amori in TV alla vita privata con Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi è diventata popolare anche grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip 3, dove ha avuto una relazione con Francesco Monte, durata circa un anno. In seguito, proprio all’interno della Casa più spiata d’Italia, ha conosciuto Pierpaolo Pretelli, con cui ha costruito una relazione stabile che ha portato anche alla nascita del loro figlio, Kian.

Parallelamente alla vita privata, la Salemi ha continuato a consolidare la sua carriera televisiva, arrivando anche alla co-conduzione di Pechino Express insieme a Costantino della Gherardesca, Lillo Petrolo e Guido Meda.

La rivelazione di Gabriele Parpiglia sul ruolo al Grande Fratello Vip

A riportare nuovi dettagli sul suo passato televisivo è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha commentato il periodo in cui Giulia Salemi ricopriva il ruolo di “inviata social” del Grande Fratello Vip. Argomenti grande fratello

Secondo quanto dichiarato da Parpiglia, uno dei motivi che avrebbe portato alla sua sostituzione con Rebecca Staffelli sarebbe legato alla gestione dei contenuti social durante la diretta.

In particolare, Parpiglia ha affermato: “Giulia Salemi, quando era l’inviata social al Grande Fratello Vip, leggeva i tweet senza mai toccare negativamente i suoi amici nella Casa. Questo sarebbe stato uno dei motivi per cui Mediaset ha deciso di cambiare, scegliendo Rebecca Staffelli l’anno dopo”.