GF Vip, chi sarà eliminata tra Adriana, Alessandra, Blu e Lucia: il risultato dei sondaggi

Il nuovo appuntamento con il televoto del Grande Fratello Vip entra nel vivo e questa volta è particolarmente decisivo: dopo l’eliminazione di Ibiza Altea, un’altra concorrente dovrà abbandonare definitivamente la Casa. Le nomination sono tutte al femminile e coinvolgono Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Blu Barbara Prezia e Lucia Ilardo.

Secondo i primi sondaggi online e le rilevazioni sui social, la sfida appare più aperta del solito e il verdetto finale potrebbe sorprendere.

Sondaggi GF Vip: Adriana Volpe favorita

Tra le quattro nominate, la più solida nei consensi sembra essere Adriana Volpe, che nei sondaggi raccoglie tra il 40% e il 47% delle preferenze.

Alle sue spalle si posiziona Alessandra Mussolini, che mantiene una base di voti stabile ma inferiore rispetto alla Volpe.

Più complicata invece la situazione per Lucia Ilardo e Blu Barbara Prezia, entrambe ferme tra il 15% e il 17%, con la Prezia che, nella maggior parte dei sondaggi, risulta la meno votata e quindi più a rischio eliminazione.

Chi rischia davvero l’eliminazione

Se le tendenze venissero confermate, la concorrente più probabile all’uscita sarebbe Blu Barbara Prezia, considerata meno centrale nelle dinamiche del gioco. Argomenti grande fratello

adriana volpe

lucia ilardo

La gieffina è stata spesso definita una delle “invisibili” di questa edizione, con poche dinamiche rilevanti all’interno della Casa. Le sue apparizioni più significative sono state legate a discussioni, in particolare con Ibiza Altea, che l’ha accusata di essere una “gatta morta”.

Una presenza giudicata da alcuni poco incisiva, anche se il verdetto definitivo resta nelle mani del pubblico.

Come si è arrivati al televoto: nomination e dinamiche nella Casa

Le nomination che hanno portato al televoto attuale sono state frutto di strategie e tensioni interne.

Tra le nomination palesi nella Mystery Room:

Paola Caruso ha votato Adriana Volpe , accusandola di essere troppo stratega

ha votato , accusandola di essere troppo stratega Renato Biancardi ha nominato Alessandra Mussolini

ha nominato Francesca Manzini ha votato Nicolò Brigante

ha votato Raul Dumitras ha indicato Adriana Volpe

ha indicato Antonella Elia ha votato Alessandra Mussolini

ha votato Adriana Volpe ha ricambiato votando Alessandra Mussolini

ha ricambiato votando Marco Berry ha nominato Adriana Volpe

ha nominato Raimondo Todaro ha votato Paola Caruso

ha votato Nicolò Brigante ha scelto Adriana Volpe

ha scelto Alessandra Mussolini ha votato Adriana Volpe

Nomination segrete: tensioni anche al Confessionale

Le due concorrenti già al televoto, Lucia Ilardo e Blu Barbara Prezia, hanno espresso il loro voto in Confessionale: