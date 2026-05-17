GF Vip, Lucia Ilardo pronta a smascherare Renato Biancardi: "Racconto quello che dici sotto le coperte"

A meno di tre giorni dalla finale del Grande Fratello Vip 8, nella Casa il clima è tutt’altro che rilassato. I concorrenti continuano infatti a discutere animatamente, dando vita a tensioni e drammi inaspettati proprio durante l’ultima settimana del reality.

Nelle ultime ore al centro dell’attenzione sono finiti Renato Biancardi, Lucia Ilardo e Raul Dumitras, protagonisti di un acceso confronto nato da presunte gelosie e confidenze fatte lontano dagli altri gieffini.

La lite tra Renato Biancardi e Raul Dumitras scuote la Casa

Tutto è iniziato durante una discussione tra Renato Biancardi e Raul Dumitras. Lo scontro sarebbe degenerato rapidamente, tanto che Renato avrebbe sbattuto con violenza la porta che conduce al giardino, facendo tremare le vetrate della Casa e spaventando gli altri concorrenti. Argomenti grande fratello

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Secondo quanto emerso poco dopo, alla base della tensione ci sarebbe stata una forte gelosia legata a Lucia Ilardo.

Renato accusa Lucia: “Hai detto che Raul ci prova con te”

Davanti agli altri gieffini, Renato Biancardi ha accusato Lucia di avergli confidato che negli ultimi giorni Raul Dumitras avrebbe cambiato atteggiamento nei suoi confronti.

“Tu hai detto che vuoi andare con Raul. Mi hai detto che Raul ti gira intorno e che ha cambiato idea su di te”, ha dichiarato Renato durante il confronto.

Parole che hanno immediatamente provocato la reazione di Lucia Ilardo, che ha negato categoricamente di aver mai fatto certe affermazioni.

Lucia Ilardo esplode: “Se parlo ti faccio diventare viola dalla vergogna”

La gieffina, esasperata dalle accuse ricevute, è sbottata davanti agli altri concorrenti minacciando di raccontare alcuni discorsi privati avvenuti “sotto le coperte”.

“Non farmi parlare. Se tiro fuori tutte le cose che dici sotto le coperte, ti faccio diventare viola dalla vergogna”, ha dichiarato Lucia durante il duro faccia a faccia con Renato.

La concorrente ha poi aggiunto: “Mi stai facendo passare per una persona che non sono. Se continui a dire falsità allora parlerò io e racconterò tutto”.

Renato Biancardi si difende: “Mi ha minacciato”

Dopo il litigio, Renato Biancardi ha lasciato il giardino per raggiungere l’interno della Casa, dove si è confrontato con Adriana Volpe, raccontando la sua versione dei fatti.

Secondo Renato, Lucia avrebbe prima parlato di un presunto interesse di Raul nei suoi confronti, salvo poi negare tutto davanti agli altri concorrenti.

“Lei mi ha minacciato, ha detto che vuole farmi passare un guaio”, ha spiegato il gieffino.

Adriana Volpe interviene: “Se non hai nulla da nascondere, falle dire tutto”

Durante il confronto con Renato, Adriana Volpe ha invitato il concorrente a mantenere la calma e gli ha fatto notare che, se davvero non ci fossero segreti compromettenti, avrebbe potuto incoraggiare Lucia a parlare apertamente.

“Se non hai detto nulla dovevi dirle di raccontare tutto”, ha osservato Adriana, sottolineando come la reazione di entrambi abbia finito per alimentare ulteriormente i sospetti dentro e fuori la Casa.