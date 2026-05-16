GF Vip, esplode la lite tra Renato Biancardi e Raul Dumitras: “Mi hai pugnalato alle spalle”

Tensione alle stelle nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo settimane di amicizia e complicità, Renato Biancardi e Raul Dumitras sono arrivati a un duro confronto che ha rischiato di incrinare definitivamente il loro rapporto. Tutto è esploso dopo una clip mostrata durante la puntata, nella quale Raul metteva in dubbio la sincerità del legame tra Renato e Lucia Ilardo.

Il dubbio di Raul sul rapporto tra Renato e Lucia

Negli ultimi giorni, Renato Biancardi si è avvicinato molto a Lucia Ilardo, appena diventata finalista del reality. Una vicinanza che ha fatto discutere diversi concorrenti della Casa, convinti che il gieffino napoletano possa avere un secondo fine strategico.

Anche Raul Dumitras, parlando in confessionale, ha espresso i suoi dubbi: “Ormai sarebbe una follia dividersi, è giusto andare avanti insieme, finché il gioco non ci separi”. Argomenti grande fratello

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Parole che hanno ferito profondamente Renato, soprattutto perché pronunciate da uno dei suoi amici più stretti all’interno del programma.

La reazione furiosa di Renato Biancardi

Dopo la diretta del Grande Fratello Vip, Renato si è sfogato con Lucia, accusando Raul di non essere stato sincero: “Un amico dice tutto in faccia e lui non l’ha fatto. Ha detto cose gravi. Baciare una donna per arrivare a uno scopo? Sono cose da vili e io non lo sono”.

Il concorrente ha poi aggiunto di sentirsi profondamente deluso dal comportamento dell’amico: “Non mi piacciono le persone che parlano alle spalle. Poteva dirmelo in faccia”.

Il confronto notturno tra Renato e Raul

Nel corso della notte, i due gieffini si sono ritrovati in giardino per chiarire. Renato Biancardi ha spiegato di essersi sentito tradito dalle parole ascoltate in confessionale: “Tu hai fatto intendere che io e Lucia ci siamo messi d’accordo per il gioco. Da un amico non me lo aspettavo”.

Dal canto suo, Raul Dumitras ha cercato di ridimensionare la polemica, spiegando di non credere semplicemente nella durata della coppia fuori dalla Casa: “Per me quando finirà il GF Vip voi due non resterete insieme. Questa vicinanza è frutto della situazione che state vivendo qui dentro”.

Raul Dumitras: “Non credo di aver sbagliato”

Nonostante il malessere di Renato, Raul ha ribadito di non voler chiedere scusa: “Non ti ho dato dello stratega o del cattivo. Ho solo detto che secondo me il vostro rapporto è legato al contesto del programma”.

Secondo Dumitras, il legame tra Renato e Lucia sarebbe destinato a finire subito dopo il reality: “Fuori sarà diverso. Per me la prossima settimana non vi parlerete più”.

Il chiarimento finale al Grande Fratello Vip

Dopo oltre un’ora di discussione, i due concorrenti hanno deciso di mettere fine al battibecco, pur senza trovare un vero punto d’incontro.

Renato ha confessato di stare ancora male per quanto accaduto, mentre Raul si è limitato a dire: “Se ci sei rimasto male mi dispiace, ma non credo di aver esagerato”.