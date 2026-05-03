“Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono in crisi”: i "Prelemi" replicano alle voci di gossip

Il mondo del gossip torna a puntare i riflettori su Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la coppia conosciuta come i “Prelemi”, nuovamente al centro di indiscrezioni che parlano di una possibile fase complicata della loro relazione. A rilanciare le voci è stato l’ex direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, che ha riportato sui social quanto appreso da fonti vicine ai due.

Le indiscrezioni rilanciate da Roberto Alessi

Secondo quanto riferito da Roberto Alessi, alcune fonti vicine alla coppia avrebbero descritto una fase di tensione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Una voce che ha immediatamente riacceso l’attenzione dei media e dei fan, già abituati in passato a smentite e chiarimenti da parte dei diretti interessati.

Le parole di Pierpaolo Pretelli a Verissimo

Non è la prima volta che la stabilità della coppia viene messa in discussione. Nel corso di una recente intervista a Verissimo, Pierpaolo Pretelli aveva spiegato che nella loro relazione esistono “normali alti e bassi tipici delle storie di lunga durata”, aggiungendo però che non ci sarebbe alcuna rottura in corso.

In quell’occasione, l’ex velino aveva anche sottolineato come la minore esposizione social fosse una scelta consapevole, legata alla volontà di tutelare la privacy familiare e il figlio Kian.

Il gesto ironico a “La Vita in Diretta”

A fronte del nuovo ritorno delle voci di crisi, Pierpaolo Pretelli ha scelto una risposta indiretta ma piuttosto chiara. Durante la puntata del primo maggio de “La Vita in Diretta”, l’ex concorrente del GF Vip è apparso in un video nei corridoi degli studi Rai mentre mimava il gesto dell’ascolto, portandosi la mano all’orecchio con un sorriso ironico.

Un segnale interpretato da molti come una smentita alle indiscrezioni circolate nelle ultime ore, ridotte così a semplici rumors senza fondamento.

Diverso, invece, l’atteggiamento di Giulia Salemi, che al momento ha scelto di non commentare pubblicamente le voci di una possibile crisi. Tuttavia, nelle scorse ore l’influencer ha condiviso uno scatto di Pierpaolo e del piccolo Kian mentre si trovano insieme al parco.