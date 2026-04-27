Francesca Manzini spiazza al GF Vip: “Non posso parlarne”, il mistero del fidanzato famoso

Nuovo clamoroso colpo di scena al Grande Fratello Vip, dove nelle ultime ore è emersa una verità che ha spiazzato concorrenti e pubblico: Francesca Manzini non è single. A lanciare la bomba è stata Antonella Elia, che davanti agli altri inquilini ha rivelato l’esistenza di un presunto compagno misterioso.

“So che stai con uno famoso”, ha dichiarato l’Elia, citando un amico in comune. La reazione della comica ha subito attirato l’attenzione: silenzio e imbarazzo, tanto che Alessandra Mussolini ha commentato: “Guardate com’è rimasta, c’è qualcosa sotto”.

La confessione in lacrime di Francesca Manzini

Quello che sembrava uno scherzo si è trasformato rapidamente in un caso. Poco dopo, Francesca Manzini, visibilmente provata, ha ammesso tra le lacrime di avere una relazione, senza però poter entrare nei dettagli: “Non sto bene. Mi manca da morire questa persona, ma non posso dire nulla”.

Le parole hanno acceso ancora più curiosità tra i concorrenti, con Antonella Elia che ha incalzato: “È un attore? È famoso?”. Domande rimaste senza risposta.

La verità nascosta e il confronto con Raimondo Todaro

La rivelazione ha lasciato deluso soprattutto Raimondo Todaro, che ha raccontato una versione completamente diversa ricevuta in passato dalla Manzini: “Mi aveva detto che non lo sentiva da mesi e che lui era andato a Washington”.

Secondo quanto emerso, la comica avrebbe nascosto la verità per proteggere questa persona, arrivando però a costruire una narrazione differente. Una scelta che ha incrinato il rapporto con Todaro, almeno inizialmente. Argomenti grande fratello

“Lo amo da morire”: il legame misterioso

Nel confronto diretto, Francesca ha spiegato le sue motivazioni: “Lo amo da morire. È una storia importante ma complicata. Non posso parlarne”.

Ha inoltre chiarito che la relazione si sarebbe interrotta a Natale per poi riprendere a marzo, poco prima dell’ingresso nella Casa. Un legame definito da lei stessa “non definito”, ma ancora centrale nella sua vita.

Decisione imminente: uscire o restare nella Casa

Secondo quanto riferito da Adriana Volpe, la Manzini sarebbe pronta a un confronto diretto con questo uomo misterioso. L’esito potrebbe essere decisivo per la sua permanenza nel reality: “Vuole capire se restare o uscire”, ha spiegato la Volpe.

Il mistero sarà svelato?

Il giallo sul fidanzato segreto continua ad alimentare il dibattito dentro e fuori la Casa. C’è attesa per le prossime puntate, dove potrebbe arrivare la rivelazione definitiva.

Intanto, il pubblico si interroga: chi è l’uomo che Francesca Manzini sta cercando di proteggere a tutti i costi?