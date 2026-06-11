L'Isola dei Famosi 2026, ecco il cast completo: ci sono Pretelli, Chiofalo e Zeudi Di Palma. Flavia Vento si ritira

Cresce l’attesa per la ventesima edizione de L’Isola dei Famosi, che si prepara a debuttare con una serie di importanti novità destinate a rivoluzionare il reality.

La prima grande sorpresa riguarda la conduzione: al timone del programma ci sarà Selvaggia Lucarelli, nuovo volto Mediaset che, dopo l’esperienza come opinionista al Grande Fratello Vip, è pronta a debuttare come conduttrice del celebre survival reality.

Al suo fianco ci sarà Alvin, storico inviato del programma, che assumerà un ruolo ancora più centrale nella nuova edizione. Argomenti l'isola dei famosi

selvaggia lucarelli

Addio diretta e studio televisivo: le puntate saranno registrate nelle Filippine

Tra le principali novità figura anche il cambio di format. Non ci saranno più le tradizionali dirette dallo studio italiano: le puntate verranno infatti registrate direttamente nelle Filippine, nuova location scelta per ospitare l’avventura dei naufraghi.

Una scelta che punta a rendere il programma ancora più immersivo e spettacolare.

Isola dei Famosi 20, ecco il cast ufficiale: tutti i 16 concorrenti

Nelle ultime settimane si sono susseguiti numerosi rumor e indiscrezioni sui possibili protagonisti della nuova edizione. Nelle scorse ore, però, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha condiviso quella che sarebbe la lista ufficiale dei concorrenti pronti a partire per l’avventura.

Tra i nomi spiccano diversi volti già noti al pubblico dei reality e della televisione italiana.

I concorrenti de L’Isola dei Famosi 2026

Michelle Veronesi

Pierpaolo Pretelli

Anna Lou Castoldi

Alberto Fontana

Patrick Ray Pugliese

Serena Enardu

Stefano Giovanni Musazzi

Claudia Peroni

Francesco Chiofalo

Denny Mendes De Jesus

Zeudi Di Palma

Alexander Dimitri Caniggia

Oumaima Ouadoudi

Martina Maggiore

Daniele Iaià

Milva Perinoni

Non mancano i colpi di scena ancor prima della partenza del programma. Secondo quanto riportato da Deianira Marzano, Flavia Vento, che era stata indicata tra le possibili concorrenti, avrebbe deciso di ritirarsi all’ultimo momento.