Zeudi Di Palma raggiunta dai fan all'Isola dei Famosi: “Bigliettini dai sostenitori nelle Filippine”

Il fandom di Zeudi Di Palma continua a far parlare di sé anche dopo l’esperienza della giovane partenopea al Grande Fratello e anche a migliaia di chilometri dall'Italia. Secondo quanto riferito dall'esperta di gossip Deianira Marzano, l'ex Miss Italia sarebbe stata raggiunta nelle Filippine da alcuni fan locali che le avrebbero consegnato dei bigliettini durante la permanenza all'Isola dei Famosi.

L'episodio, se confermato, rappresenterebbe un potenziale contatto con l'esterno, una circostanza che il regolamento del reality vieta espressamente. Tuttavia, secondo le informazioni diffuse da Marzano, la produzione avrebbe deciso di non adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti della concorrente.

L'indiscrezione di Deianira Marzano

Attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, Deianira Marzano ha raccontato l'episodio che starebbe facendo discutere i fan del programma: "Una concorrente, Zeudi Di Palma, avrebbe ricevuto dei bigliettini provenienti dall'esterno da parte di alcuni fan locali. Un comportamento che andrebbe contro il regolamento, dato che i concorrenti non dovrebbero avere contatti con nessuno al di fuori della produzione". Argomenti l'isola dei famosi

La stessa Marzano ha però precisato che la situazione sarebbe stata valutata diversamente dalla produzione del reality.

Nessuna sanzione per Zeudi Di Palma: il motivo

Secondo quanto riportato dall'esperta di gossip, la produzione avrebbe deciso di lasciar correre poiché il presunto contatto con l'esterno non sarebbe stato cercato né favorito dalla naufraga.

"Poiché non era dipeso da lei, la produzione avrebbe lasciato correre la situazione".

L'eccezionalità del caso risiederebbe proprio nella dinamica dell'accaduto: sarebbero stati i sostenitori dell'ex Miss Italia a raggiungerla, senza alcuna iniziativa da parte della concorrente. Una circostanza che potrebbe aver escluso qualsiasi responsabilità diretta da parte di Zeudi Di Palma.

Il fenomeno degli Zeudiners: una fanbase internazionale

L'episodio conferma ancora una volta la forza della community che sostiene Zeudi Di Palma. I cosiddetti Zeudiners rappresentano uno dei fenomeni più discussi del panorama social italiano degli ultimi anni.

Nel corso del tempo, numerosi sostenitori internazionali hanno dimostrato il proprio supporto attraverso donazioni importanti sul canale Twitch dell'ex Miss Italia, arrivando a regalare migliaia di abbonamenti e doni di grande valore economico. Tra gli episodi più noti figura quello di una fan irlandese che ha raggiunto Napoli per incontrare personalmente la creator.

La community si distingue inoltre per l'organizzazione su scala globale, con traduzioni in tempo reale delle dirette, campagne social coordinate e raccolte fondi che hanno attirato l'attenzione degli osservatori del web.

Cosa prevede il regolamento dell'Isola dei Famosi

Storicamente il regolamento dell'Isola dei Famosi è particolarmente severo riguardo ai contatti con l'esterno. I concorrenti devono infatti rimanere completamente isolati durante il periodo di permanenza nel reality, senza ricevere informazioni o comunicazioni da persone esterne al programma.

In passato, violazioni di questo tipo hanno comportato richiami ufficiali, penalizzazioni e in alcuni casi persino l'esclusione dal gioco.