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GF Vip, Adriana Volpe festeggia il compleanno: alla festa presenti solo tre ex gieffine

GF Vip, Adriana Volpe festeggia il compleanno: alla festa presenti solo tre ex gieffine

Adriana Volpe festeggia il compleanno a Roma con pochi ex gieffini presenti e diversi assenti eccellenti dal mondo del GF Vip

(1 minuto di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

Il compleanno di Adriana Volpe ha acceso l’attenzione del mondo del gossip e della televisione. La conduttrice ha festeggiato i suoi 53 anni in un noto ristorante frequentato dai vip romani, ma la serata si è rivelata più intima del previsto, con una presenza ridotta rispetto alle attese degli ex protagonisti del Grande Fratello Vip.

La festa: pochi ex gieffini presenti

Alla serata erano presenti soltanto tre ex concorrenti del reality con cui la Volpe ha condiviso l’esperienza nella Casa: Antonella Elia, Francesca Manzini e Lucia Ilardo.

Gli ospiti “extra GF Vip” e le amicizie storiche

Non sono mancati comunque volti noti del mondo dello spettacolo, a conferma dei rapporti consolidati della conduttrice: Patrizia Pellegrino, Milena Miconi, Manila Nazzaro, Carmen Russo e Marcello Cirillo, storico collega con cui la Volpe ha condiviso anni televisivi tra I Fatti Vostri e altri progetti televisivi.

Alessandra Mussolini assente

Tra le assenze più discusse spicca quella di Alessandra Mussolini, con cui Adriana Volpe non ha mai avuto un rapporto particolarmente stretto durante il reality.

Tuttavia, secondo quanto riportato, l’ex parlamentare sarebbe comunque stata invitata e impegnata in altri eventi, motivo per cui avrebbe declinato la partecipazione. 

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