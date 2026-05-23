GF Vip, Alessandra Mussolini senza freni tra confessioni e frecciate: "Adriana Volpe una falsona"

La vittoria di Alessandra Mussolini all’ottava edizione del Grande Fratello Vip ha fatto discutere anche fuori dall’Italia. In molti, soprattutto all’estero, hanno commentato il suo trionfo definendola semplicemente “la nipote del Duce”, riaccendendo inevitabilmente le polemiche legate al suo cognome.

Eppure, all’interno della Casa, Alessandra Mussolini è riuscita a ritagliarsi un ruolo diverso: ironica, sopra le righe, protagonista di dinamiche e siparietti diventati virali sui social. Durante il reality non si è praticamente mai parlato della sua famiglia paterna, mentre sono stati spesso citati i suoi legami con la famiglia materna, da Maria Scicolone a Sophia Loren, fino alla nonna Romilda Villani.

Terminata l’esperienza nel reality di Canale 5, l’ex concorrente ha ripercorso quei mesi in un’intervista rilasciata a SuperGuidaTv, affrontando senza filtri le polemiche, gli attacchi ricevuti e i rapporti più complicati vissuti nella Casa. Argomenti grande fratello

alessandra mussolini

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Alessandra Mussolini contro Adriana Volpe: “La vedevo un po’ falsona”

Tra i concorrenti con cui ha legato meno, Alessandra Mussolini ha fatto il nome di Adriana Volpe, descrivendo il loro rapporto come piuttosto distante.

“La persona più distante da me nella casa è stata proprio Adriana: perfettina, precisina, che cantava sempre. La vedevo un po’ falsona”.

L’ex parlamentare ha poi ricordato uno dei momenti più discussi del reality, ovvero la celebre scena delle torte, diventata virale anche sui social.

“Ricordo la scena delle torte: falla normale, no? Perché devi fare una torta così costruita? Recitavano anche nel fare una torta, era tutto un bluff. In quel contesto ho dovuto per forza usare l’ironia”.

Quel balletto improvvisato davanti alla torta è stato infatti uno dei momenti più commentati dell’edizione del Grande Fratello Vip.

Francesca Manzini “meritava il secondo posto”

Parlando invece dei concorrenti a cui si è sentita più legata, Alessandra Mussolini ha speso parole molto affettuose per Francesca Manzini, indicandola come la persona che avrebbe meritato il secondo posto.

“Francesca, per me, meritava il secondo posto. Mi ha fatto morire dal ridere: abbiamo fatto delle litigate memorabili, ma è stata simpatica, verace e completamente matta”.

La vincitrice del reality ha raccontato di aver costruito con la comica un rapporto altalenante ma autentico.

“Prima mi avvicinavo, poi la respingevo e poi ci riavvicinavamo. Infatti ci siamo appena scambiate dei messaggi. Francesca è stata molto carina e molto importante”.

Le polemiche sul cognome e gli attacchi dall’estero

Dopo la vittoria del Grande Fratello Vip, molte testate straniere hanno sottolineato soprattutto il peso del cognome Mussolini, parlando della concorrente come della “nipote del Duce”.

Una polemica a cui Alessandra Mussolini ha replicato con tono diretto: “Saranno problemi loro, poracci, che ti devo dire. Io mi sono divertita e, a dire la verità, non pensavo di vincere”.

L’ex concorrente ha spiegato di aver vissuto l’esperienza senza strategie e senza aspettarsi di arrivare fino alla finale.

“Quando mi sono beccata sei nomination ho pensato: ‘Vabbè, domani me ne vado’. Avevo sempre la valigia pronta vicino al letto”.

Ha poi aggiunto di non aver seguito troppo le reazioni arrivate dall’estero: “Sto leggendo poco, non mi piace e voglio rimanere nel mood Grande Fratello”.

La replica ad Antonella Elia

Nel corso dell’intervista, Alessandra Mussolini ha risposto anche alle recenti dichiarazioni di Antonella Elia, che dopo il reality l’aveva definita una “gallina”.

“Mi ha dato della gallina? Credo che lo stia facendo apposta, o almeno lo spero per lei. Ormai non lo so più”.

“Tutti mi dicevano di non fare il Grande Fratello Vip”

Infine, Alessandra Mussolini ha raccontato che molte persone vicine le avevano sconsigliato di partecipare al Grande Fratello Vip. Nonostante i dubbi iniziali, ha deciso comunque di mettersi in gioco.

La vincitrice ha spiegato di essere entrata nella Casa senza conoscere davvero le dinamiche del programma e con il solo obiettivo di divertirsi. Proprio per questo motivo non aveva neppure preparato un abito per la finale, convinta di uscire molto prima.

Oggi definisce quell’esperienza una “bellissima avventura” e ammette di riguardare spesso le clip più divertenti della sua permanenza nella Casa.

“Quando rivedo certi video mi metto a ridere da sola per tutto quello che ho combinato”.