GF Vip, chi sarà il quarto finalista? Il risultato dei sondaggi

A quasi due mesi dal debutto di questa edizione, il Grande Fratello Vip 8 si prepara a vivere uno dei momenti più attesi della stagione. Questa sera, in prima serata su Canale 5, andrà infatti in onda la semifinale del reality targato Mediaset, appuntamento decisivo che porterà il pubblico sempre più vicino alla finalissima.

L’attenzione è tutta concentrata sul televoto che decreterà il quarto finalista ufficiale del programma. A contendersi il posto saranno Raul Dumitras e Renato Biancardi, protagonisti di una sfida che, almeno secondo i sondaggi online, si preannuncia combattutissima fino all’ultimo voto.

Nel frattempo, hanno già conquistato un posto in finale Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo, tre concorrenti che nelle ultime settimane sono riuscite a conquistare il favore del pubblico e degli altri gieffini. Argomenti grande fratello

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adriana volpe

Sondaggi GF Vip 8: Raul avanti di pochissimo

Mai come questa volta i sondaggi sul web restituiscono un quadro così incerto. Forum dedicati al reality, pagine social e community online mostrano infatti una situazione di quasi perfetta parità tra i due concorrenti finiti al televoto.

Secondo le ultime rilevazioni, il favorito sembrerebbe essere Raul Dumitras, con percentuali che oscillano tra il 49% e il 53%. Subito dietro troviamo però Renato Biancardi, che continua a raccogliere consensi e si mantiene in una forbice compresa tra il 47% e il 51%.

Numeri molto vicini che rendono impossibile dare per scontato il risultato finale. Se da un lato Raul appare leggermente avanti, dall’altro Renato potrebbe beneficiare dell’appoggio di parte del fandom legato a Lucia Ilardo, con cui ha condiviso un rapporto speciale all’interno della Casa.

Il precedente televoto potrebbe favorire Raul Dumitras

A far pensare a un possibile vantaggio di Raul è anche quanto accaduto nell’ultima puntata del reality. Durante il televoto che ha decretato il terzo finalista del programma, infatti, Lucia Ilardo aveva ottenuto il 33,5% delle preferenze, superando Adriana Volpe, fermatasi al 31,85%.

Più staccati gli altri concorrenti: Raimondo Todaro aveva conquistato il 18,01% dei voti, mentre Raul Dumitras si era piazzato al 11,77%. Ultimo posto invece per Renato Biancardi, che si era fermato al 4,87%.

Nonostante il netto distacco registrato in quella occasione, il televoto di questa sera potrebbe raccontare una storia diversa. Molti telespettatori, infatti, potrebbero decidere di sostenere Renato proprio grazie al legame costruito con Lucia nel corso delle settimane.

Resta però la sensazione che Raul parta leggermente favorito, anche se il risultato definitivo appare ancora apertissimo.

Le nomination dell’ultima puntata

Nel corso dell’ultima diretta, le nomination sono state ancora una volta in positivo: i concorrenti hanno dovuto scegliere chi, secondo loro, meritasse maggiormente di arrivare in finale.

Tra i momenti più apprezzati della serata c’è stato il gesto di Raul Dumitras, che ha deciso di votare proprio Renato Biancardi, sottolineando il forte legame nato tra loro all’interno della Casa.

“Abbiamo iniziato questo gioco insieme e vorrei finirlo insieme. Inoltre lo apprezzo tanto per i suoi valori, nonostante abbiamo due personalità diverse”, ha dichiarato Raul.

Renato ha poi ricambiato il gesto con parole altrettanto affettuose: “Mi piacerebbe finire con lui, visto che ho iniziato il programma con Raul e Adriana”.

Anche Adriana Volpe ha espresso il suo sostegno a Renato: “Per me è un amico e poi porta molta gioia in Casa. Ti voglio tanto bene”.

Mentre Raimondo Todaro ha scelto di sostenere Francesca Manzini, spiegando di voler votare “con il cuore” la sua amica più stretta nel programma.

Le scelte delle tre finaliste

Durante la puntata, le tre finaliste — Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo — sono state chiamate nella “Nuvola”, dove hanno dovuto indicare chi avrebbero voluto con loro in finale.

Antonella Elia ha scelto Adriana Volpe, escludendo invece alcuni concorrenti con dichiarazioni piuttosto dirette.

Alessandra Mussolini ha nominato Raul Dumitras, definendolo “fantastico, straordinario e molto generoso”.

Infine, Lucia Ilardo ha deciso di sostenere Renato Biancardi, spiegando quanto sia stato importante nel suo percorso all’interno della Casa.