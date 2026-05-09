GF Vip, Anita Mazzotta e Jonas Pepe in studio durante la 15esima puntata: la coppia conquista il pubblico e scatena i social

La quindicesima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri sera e condotta da Ilary Blasi, ha regalato un momento inaspettato che ha immediatamente fatto il giro dei social. Tra il pubblico in studio, infatti, sono stati avvistati due protagonisti amatissimi della scorsa edizione: Anita Mazzotta e Jonas Pepe.

Anita Mazzotta e Jonas Pepe tra gli ospiti in studio

Le telecamere del reality hanno inquadrato più volte Anita Mazzotta, vincitrice dell’edizione 2025, insieme al compagno Jonas Pepe, anche lui ex concorrente del programma. La loro presenza non è passata inosservata e ha subito acceso l’entusiasmo del pubblico presente e degli spettatori a casa.

Le immagini della coppia hanno rapidamente invaso i social network, diventando virali in pochi minuti e scatenando commenti entusiasti da parte dei fan del programma.

La segnalazione social di Amedeo Venza

A contribuire alla diffusione della notizia è stato anche il noto esperto di gossip Amedeo Venza, che ha condiviso una foto della coppia sul suo profilo Instagram. Nel post si legge che Jonas e Anita, ex protagonisti del reality, erano presenti tra il pubblico della puntata. Argomenti grande fratello

Una storia d’amore nata nella Casa del GF Vip

La relazione tra Anita Mazzotta e Jonas Pepe è nata durante l’edizione 2025 del Grande Fratello Vip, quando i due si sono avvicinati tra dinamiche di gioco, momenti di tensione e una forte attrazione reciproca.

Dopo un percorso inizialmente turbolento, fatto di punzecchiamenti e passione, la coppia ha saputo consolidare il proprio legame anche lontano dalle telecamere. Oggi, infatti, la loro relazione viene descritta come stabile, serena e autentica.

Un amore che continua lontano dai riflettori

Nonostante la fine del reality, Anita Mazzotta e Jonas Pepe hanno scelto di vivere la loro storia lontano dalla pressione mediatica, mantenendo un profilo più riservato ma continuando a mostrarsi uniti nelle occasioni pubbliche.