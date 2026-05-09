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Grande Fratello Vip, eliminato Marco Berry: televoto aperto per il terzo finalista

Grande Fratello Vip, eliminato Marco Berry: televoto aperto per il terzo finalista

Colpi di scena al Grande Fratello Vip: Marco Berry lascia la Casa mentre il pubblico sceglie il terzo finalista tra nomination, tensioni e strategie sempre più accese

(1 minuto di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

La quindicesima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda venerdì 8 maggio in prima serata su Canale 5, ha regalato colpi di scena, eliminazioni e nuove tensioni nella Casa. Al centro della serata un televoto flash decisivo per il destino dei concorrenti ancora in gara.

Marco Berry eliminato dal reality

A sfidarsi nel televoto lampo sono stati Adriana Volpe, Raul Dumitras e Marco Berry. A dover abbandonare definitivamente il programma è stato proprio l’illusionista, risultato il meno votato dal pubblico.

Poco prima del verdetto, Marco Berry aveva commentato con emozione il suo percorso all’interno della Casa: “Per me è stato bellissimo, eccezionale. Il mio obiettivo era arrivare al mio compleanno e l’ho fatto. Poi andando avanti i rapporti crescono, con alcuni siamo diventati una famiglia”.

L’uscita del concorrente ha emozionato gli altri vipponi, ormai sempre più vicini alla finale del reality show.

Nomination decisive verso la finale

Tra confronti accesi, sorprese e strategie, la puntata ha visto anche le tradizionali nomination. Questa volta, però, i concorrenti sono stati chiamati a votare chi non desideravano vedere in finale.

La maggior parte delle preferenze è ricaduta su Francesca Manzini, che non ha nascosto il proprio disappunto per le motivazioni ricevute da Antonella Elia e Alessandra Mussolini.

Argomenti

Il clima nella Casa si è fatto immediatamente teso, con discussioni e chiarimenti che hanno animato la diretta.

Chi sono i concorrenti al televoto

Al termine della serata sono finiti al televoto cinque concorrenti:

  • Adriana Volpe
  • Lucia Ilardo
  • Raimondo Todaro
  • Raul Dumitras
  • Renato Biancardi

Il pubblico da casa sarà chiamato a scegliere chi merita di conquistare il titolo di terzo finalista del Grande Fratello Vip.

 

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