"Ivana Mrazova è incinta", l'indiscrezione sull'ex del GF Vip: il compagno è un imprenditore di Los Angeles

La possibile gravidanza di Ivana Mrazova sta facendo discutere il mondo del gossip italiano. A rilanciare l’indiscrezione è stata l’esperta Deianira Marzano, che avrebbe confermato diverse segnalazioni arrivate dai suoi follower. Al momento, però, non esiste alcuna conferma ufficiale da parte della diretta interessata.

Il rumor sulla presunta gravidanza di Ivana Mrazova

Secondo quanto riportato, Ivana Mrazova, 33 anni, sarebbe in attesa del suo primo figlio. Il condizionale resta d’obbligo, ma l’indiscrezione ha rapidamente acceso l’attenzione dei fan della modella, ex protagonista del Grande Fratello Vip.

Negli ultimi anni, Ivana Mrazova si è progressivamente allontanata dalla televisione italiana, costruendo una nuova vita lontano dai riflettori.

Nuova vita a Los Angeles accanto a un imprenditore americano

La modella avrebbe ritrovato la stabilità sentimentale accanto a un imprenditore statunitense, residente a Los Angeles. Proprio nella città californiana Ivana Mrazova si sarebbe trasferita stabilmente per convivere con il compagno.

La relazione, secondo le indiscrezioni, andrebbe avanti da circa due anni ed è sempre stata mantenuta nel massimo riserbo. Solo nel maggio 2024 la modella avrebbe deciso di uscire allo scoperto, pubblicando le prime immagini di coppia sui social. Argomenti grande fratello

L’uomo potrebbe essere, secondo i rumor, il futuro padre del primo figlio di Ivana Mrazova, anche se non ci sono conferme ufficiali.

La fine della relazione con Luca Onestini

La presunta gravidanza chiuderebbe definitivamente ogni possibilità di ritorno di fiamma con Luca Onestini. I due si erano conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip 2 nel 2017, vivendo una relazione durata circa quattro anni, conclusasi nel 2021.

Un breve riavvicinamento era avvenuto nel 2023, sempre all’interno del reality, ma senza seguito. Entrambi hanno poi scelto di proseguire su strade separate.