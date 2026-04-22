Uomini e Donne, Sebastiano ed Elisabetta escono insieme dal programma e ufficializzano la loro storia

Nuovo sviluppo a sorpresa nel trono over di Uomini e Donne. Durante la registrazione di ieri, Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa hanno deciso di dare una seconda possibilità alla loro conoscenza, scegliendo di uscire insieme dal dating show.

Una decisione maturata dopo settimane di tensioni, scontri e incomprensioni all’interno dello studio, che sembravano aver definitivamente compromesso il rapporto tra i due protagonisti.

La conferma social: “E finalmente noi”

A rendere ufficiale la scelta non è stato solo il programma, ma anche i diretti interessati sui social. In particolare, Elisabetta Gigante ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto sorridente insieme a Sebastiano Mignosa, accompagnata dalla didascalia: “E finalmente noi”.

Un messaggio breve ma chiaro, che lascia intendere come tra i due sia tornato il sereno dopo un percorso altalenante, caratterizzato da forti emozioni ma anche da numerosi contrasti in studio.

Un sentimento più forte delle polemiche

Nonostante le recenti tensioni e le nuove conoscenze intraprese nel programma, il legame tra Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa ha avuto la meglio. Solo poche settimane fa, infatti, Sebastiano stava frequentando anche Simona Cannata, con la quale aveva avviato alcune uscite.

La scelta di chiudere il percorso televisivo insieme segna quindi una svolta importante per la coppia, che ha deciso di vivere la relazione lontano dalle telecamere. Argomenti uomini e donne

La reazione di Simona Cannata

Non è mancata la replica di Simona Cannata, che attraverso i social ha espresso tutto il suo disappunto per quanto accaduto. Il suo sfogo è stato piuttosto diretto:

“Di tutta questa storia ho solo forte nausea, torno quindi al mio mondo reale, riprendo la mia quotidianità professionale e mi riapproprio della mia vita privata. Il loro mi sembra un circo mediatico che in ogni caso non fa per me. Con preghiera di non essere più contattata. Saluto cordialmente tutti”.

Un finale (forse) felice nel trono over

Il percorso di Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa si chiude dunque con una scelta sentimentale che ribalta completamente gli equilibri delle ultime settimane.

Resta ora da capire se la relazione appena nata riuscirà a consolidarsi lontano dalle dinamiche televisive e dalle pressioni del programma.