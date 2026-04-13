Paola Caruso al GF Vip svela le rivelazioni di Shaila su Lorenzo durante ‘The Fifty', ma scatta la censura della regia

Il nuovo reality show targato Amazon Prime Video, “The Fifty”, continua a far parlare di sé ancora prima della messa in onda ufficiale. Tra i volti più chiacchierati del cast spicca Shaila Gatta, ex velina di Striscia la Notizia, che all’interno del programma avrebbe vissuto momenti di forte confronto personale e nuove dinamiche relazionali.

Il format del reality è semplice ma altamente competitivo: 50 concorrenti tra influencer, creator e personaggi televisivi vengono rinchiusi in un castello medievale per affrontare prove fisiche e psicologiche, con strategie, alleanze e rivalità sotto lo sguardo del misterioso “Leone”, il padrone di casa simbolico.

Shaila Gatta e Helena Prestes: tregua dopo le tensioni del Grande Fratello

Uno degli elementi più discussi del programma riguarda l’incontro tra Helena Prestes e Shaila Gatta. Le due, infatti, si erano già conosciute durante la loro esperienza al Grande Fratello, dove non erano mancati scontri e momenti di forte tensione.

Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, durante le riprese di The Fifty le due avrebbero deciso di mettere da parte i vecchi dissapori, arrivando a una riconciliazione inaspettata.

Le confessioni di Shaila sulla fine della relazione con Lorenzo Spolverato

Un altro tema emerso dalle registrazioni riguarda la vita privata di Shaila Gatta. Sempre secondo le indiscrezioni riportate da Pugnaloni, la concorrente avrebbe parlato apertamente della fine della sua relazione con Lorenzo Spolverato, nata proprio nella casa del Grande Fratello e conclusa durante la finale. Argomenti grande fratello

paola caruso

La ballerina avrebbe definito la relazione come una fase della sua vita caratterizzata da forte intensità emotiva, parlando di una scelta personale di allontanamento da quella che avrebbe descritto come una “tossicità” superata.

Il racconto interrotto e le reazioni nel cast

Le presunte dichiarazioni di Shaila avrebbero trovato eco anche tra gli altri concorrenti di The Fifty, tra cui Paola Caruso, che ne ha fatto cenno all’interno della Casa del Grande Fratello Vip.

Tuttavia, il racconto completo della vicenda non è stato trasmesso integralmente: la regia avrebbe infatti cambiato inquadratura interrompendo la narrazione nel momento più interessante.