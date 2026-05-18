Finale Amici 25, i dati completi del televoto: Lorenzo Salvetti trionfa su Alessio Di Ponzio

La finale di Amici 25 ha regalato un risultato totalmente inaspettato. A trionfare è stato Lorenzo Salvetti, che secondo molti telespettatori e diversi pronostici social non partiva affatto da favorito. In tanti erano convinti che il vincitore sarebbe stato Alessio Di Ponzio, ballerino amatissimo dal pubblico del talent di Maria De Filippi.

E invece il cantante di “Dimmelo Tu” ha ribaltato ogni previsione, conquistando il titolo grazie a un televoto finale combattutissimo. I dati ufficiali delle votazioni mostrano infatti una finale giocata sul filo dei punti percentuali, con il pubblico praticamente diviso a metà.

Amici 25, Lorenzo elimina Angie: le percentuali del primo televoto

La puntata finale di Amici 25 si è aperta con la sfida tra Lorenzo Salvetti e Angie. Il 95% dei voti arrivati è stato ritenuto valido e il cantante ha ottenuto un netto vantaggio.

Le percentuali ufficiali:

Lorenzo Salvetti : 62,55%

: 62,55% Angie: 37,45%

Con questo risultato Angie è stata la prima eliminata della serata.

Categoria Ballo: sfida a tre tra Alessio Di Ponzio, Emiliano Fiasco e Nicola Marchioni

Dopo la prima eliminazione, Maria De Filippi ha annunciato una manche tutta dedicata ai ballerini. A sfidarsi sono stati:

Alessio Di Ponzio

Emiliano Fiasco

Nicola Marchioni

Il 98% dei voti raccolti è stato considerato valido. A sorpresa, il ballerino più votato dal pubblico è stato Emiliano Fiasco.

Le percentuali:

Emiliano Fiasco : 45,75%

: 45,75% Alessio Di Ponzio : 38,12%

: 38,12% Nicola Marchioni: 16,13%

Nicola è stato eliminato, mentre Alessio ed Emiliano hanno continuato la corsa verso la vittoria della categoria Ballo.

Alessio Di Ponzio vince la categoria Ballo per pochissimi voti

La sfida tra Alessio Di Ponzio ed Emiliano Fiasco è stata una delle più equilibrate dell’intera edizione di Amici 25.

In questo televoto è stato invalidato addirittura il 12% dei voti arrivati, mentre l’88% è stato considerato valido. Il risultato finale ha premiato Alessio con uno scarto minimo.

Le percentuali ufficiali:

Alessio Di Ponzio : 50,08%

: 50,08% Emiliano Fiasco: 49,92%

Una differenza quasi impercettibile che aveva già trovato conferma durante la diretta, quando le carte mostrate da Maria De Filippi avevano evidenziato continui ribaltamenti.

Categoria Canto: Lorenzo Salvetti domina contro Elena

Dopo il duello tra ballerini è arrivato il momento della categoria Canto. A contendersi l’accesso alla finalissima sono stati:

Lorenzo Salvetti

Elena

Anche in questo caso il cantante ha ottenuto un risultato molto netto.

Le percentuali:

Lorenzo Salvetti : 65,31%

: 65,31% Elena: 34,69%

Con oltre il 65% dei voti, Lorenzo ha conquistato la finalissima contro Alessio.

Finale Amici 25: Lorenzo Salvetti batte Alessio Di Ponzio

La sfida finale di Amici 25 ha visto contrapposti i due concorrenti più amati dell’edizione: il cantante Lorenzo Salvetti e il ballerino Alessio Di Ponzio.

Sui social molti utenti erano convinti che Alessio avrebbe sollevato la coppa, ma il televoto ha raccontato un’altra storia. Sul 98% dei voti validati, Lorenzo ha conquistato la vittoria con un margine ridottissimo.

Le percentuali ufficiali della finalissima:

Lorenzo Salvetti : 51,40%

: 51,40% Alessio Di Ponzio: 48,60%

Uno scarto di appena 1,5 punti percentuali che conferma quanto il pubblico fosse spaccato.

Social divisi dopo la vittoria di Lorenzo Salvetti

Il risultato finale ha acceso immediatamente il dibattito sui social. Da una parte i fan di Lorenzo Salvetti hanno festeggiato il successo del cantante, dall’altra molti telespettatori hanno espresso delusione per la mancata vittoria di Alessio Di Ponzio.

Nonostante il secondo posto, Alessio può comunque consolarsi con i premi conquistati durante la finale di Amici 25. Il ballerino ha infatti portato a casa:

il premio della categoria Ballo;

il premio Marlù.

Il valore complessivo dei riconoscimenti sfiora i 67 mila euro, un risultato importante per il giovane talento di appena 19 anni.