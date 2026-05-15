Uomini e Donne, caos dopo la scelta di Ciro Solimeno: la testimonianza di un'amica di Elisa Leonardi

La registrazione delle nuove puntate di Uomini e Donne, ormai vicina alla conclusione di stagione, ha portato alla tanto attesa decisione di Ciro Solimeno, che ha scelto di lasciare il programma insieme a Elisa Leonardi.

Un percorso intenso, caratterizzato da dubbi, confronti emotivi e una scelta finale maturata dopo una riflessione profonda.

La scelta finale di Ciro Solimeno

Secondo le anticipazioni, Ciro Solimeno avrebbe affrontato un confronto decisivo con entrambe le corteggiatrici, Elisa Leonardi e Martina Calabrò, prima di comunicare la sua decisione. Il tronista avrebbe spiegato di aver seguito il proprio cuore, pur riconoscendo il forte legame costruito con Martina Calabrò durante il percorso televisivo. Argomenti uomini e donne

La reazione di Martina Calabrò in studio

Di fronte alla scelta, Martina Calabrò avrebbe reagito con grande maturità all’interno dello studio, accettando la decisione pur tra evidente emozione e delusione.

Tra lacrime e commozione, la corteggiatrice avrebbe comunque augurato il meglio alla nuova coppia, chiudendo il suo percorso televisivo con un atteggiamento composto.

Tensioni fuori dallo studio: il retroscena social

Se in studio l’epilogo sarebbe stato gestito con equilibrio, all’esterno degli studi la situazione avrebbe assunto toni più accesi. A riportare il presunto episodio è stata Daria Restaino, che sui social ha condiviso la segnalazione di una spettatrice presente sul posto al termine della registrazione.

Secondo il racconto, Martina Calabrò si sarebbe trovata in auto con le sorelle e avrebbe avuto un acceso scambio verbale con alcune amiche di Elisa Leonardi, presenti per supportarla. La testimone avrebbe riferito frasi forti e momenti di tensione tali da richiedere, secondo quanto riportato, anche l’intervento della sicurezza per riportare la calma.

La versione alternativa dei fatti

A fornire una ricostruzione diversa è stata un’amica di Martina Calabrò, che ha contestato la narrazione circolata sui social, parlando di una dinamica più complessa. Secondo questa versione, le tensioni sarebbero nate da provocazioni verbali precedenti tra le parti.

La fonte ha spiegato che alcune dichiarazioni sarebbero avvenute in risposta a comportamenti considerati provocatori, sottolineando come entrambe le parti avrebbero contribuito all’escalation del confronto.

La replica dell'amica di Elisa Leonardi

A intervenire pubblicamente è stata anche la migliore amica di Elisa Leonardi, che ha preso posizione sulla vicenda: “Ad essere accanite, ad urlare ‘durano due settimane’, ‘Elisa è una falsa’ senza senso sono state loro, mica io. Quindi chi pensava di vincere la coppa del mondo erano altre”.