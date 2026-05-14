Sara Gaudenzi si espone: retroscena sulla scelta di Ciro, rottura con Alessio e frecciate a Cristiana

La fine della relazione tra Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca, nata all’interno dello studio di Uomini e Donne, continua a far discutere. Dopo la rottura, l’ex tronista ha raccontato in modo dettagliato la sua versione dei fatti in un’intervista a Lorenzo Pugnaloni, ripercorrendo tutte le fasi della crisi e le ragioni che l’hanno portata a chiudere la relazione.

“Giornata pesante e senza rispetto”: l’inizio del racconto

“Ieri è stata una giornata pesante e brutta, piena di rabbia e consapevolezze. Oggi ti dico che non se lo merita. È finita tra me e Alessio, ci siamo lasciati senza rispetto, c’erano dei problemi tra noi. Io ho scelto Alessio fidandomi delle sensazioni che si possono vivere all’interno di un programma televisivo, fuori si conoscono i modi, gli atteggiamenti, la quotidianità. C’erano delle incompatibilità, c’erano anche cose belle. Questi problemi a detta sua erano sempre in ogni discussione risolvibili. Era sempre tutto risolvibile, con questa promessa per il grande sentimento che c’era mi sono fidata e sono arrivata a convivere con queste promesse”, ha dichiarato Sara Gaudenzi.

“Un voltafaccia evidente”: il punto di rottura

L’ex tronista ha poi spiegato quando, secondo lei, la situazione è cambiata in modo definitivo. Argomenti uomini e donne

“In questi giorni ho visto un volta faccia evidente, un atteggiamento che è cambiato, delle frasi dette che mi hanno portato a non vederci chiaro, a prendere e andarmene di casa. Finché si tratta di litigare, incomprensioni in una coppia, penso che la coppia sia nel mezzo, quando però c’è una mancanza di rispetto le colpe per quanto mi riguarda si spostano. Questo non vederci chiaro mi ha portato ad andare via”.

Il compleanno di Alessio: tensioni e distacco

Sara ha poi raccontato anche un episodio preciso legato al compleanno dell’ormai ex fidanzato.

“Io non mi sono mai fatta comprare, ho sempre dato peso alle piccole attenzioni, neanche nel giorno del suo compleanno, quando ho comprato una tortina e ho ricevuto risposte non adeguate. Ho capito che non mi stava conoscendo e non dava importanza a cose che per me lo erano. La mia intolleranza verso alcuni suoi atteggiamenti era sempre più evidente. Il giorno del suo compleanno gli ho preparato tutto quello che avevo preso, ma non ho aspettato la mezzanotte con lui, me ne sono andata in camera facendolo festeggiare con i suoi amici, dicendogli che me ne sarei andata perché non ci vedevo chiaro”.

“Foto e chat al mattino”: il momento decisivo

La mattina successiva, la situazione sarebbe peggiorata ulteriormente.

“Da parte sua sono state dette tante cose, che penso si dicano per rabbia. Io gli ho chiesto di dirmi solo la verità, perché sono buona e avrei affrontato tutto in modo diverso. La mattina mi sono svegliata con il telefono invaso di foto, chat, ragazze che mi spiegavano tutto per filo e per segno, addirittura anche a Madrid, un mese fa. Oggi è l’ultima volta che parlerò di questa persona, che ho rimosso dalla mia vita”.

Smentita sull’accordo con Ciro Solimeno

Sara ha poi risposto alle accuse di un presunto accordo con Ciro Solimeno.

“Non c’era un accordo tra me, Alessio e Ciro. Oggi ribadisco la mia sincerità e il rispetto per il programma che ho avuto durante il percorso e sottolineo la mia”.

Il percorso a Uomini e Donne: “Non ero più spontanea”

Parlando del suo percorso televisivo, Sara ha ammesso un cambiamento personale.

“Io ero tanto entusiasta del mio percorso, sono sempre stata coerente con me stessa e con quel che cercavo al di fuori. Ho fatto degli errori perché è stato un percorso lungo, che ha stancato tanti di voi, ma anche io non è che sono arrivata riposata. Ho perso la mia spontaneità, la mia leggerezza e i miei pensieri erano quelli che tutti potessero andarsene e questo mi ha portato a non essere vera al 100%”.

E ancora: “Non è andata, ringrazio comunque tutti i miei corteggiatori, che mi hanno lasciato qualcosa. Siamo in un percorso televisivo, il dubbio che tanti fossero lì per altro c’era. A un certo punto mi annoiavo da sola, perché ero pesante, non mi vivevo niente con leggerezza, come il contesto richiede. Mi sono messa troppo sotto giudizio personale mio, non andando bene le cose non sono riuscita a viverle nel giusto modo”.

La scelta finale: “Ho seguito le mie sensazioni”

Sara ha poi ripercorso anche la scelta fatta nel programma: “Io so che ho scelto seguendo le mie sensazioni, in quel momento e in quella circostanza pensavo di aver capito di una persona piuttosto che un’altra. Anche Matteo a me è piaciuto da subito per il suo modo di consolarmi, quando ha iniziato a dubitare di me, degli accordi, l’ho visto come un nemico e quindi tutti i miei atteggiamenti erano dovuti a quello. In quel momento ero stanca, non volevo più giustificarmi, dimostrare di essere una brava persona. Ho scelto quello che in quel momento fosse giusto per me, come ho sempre fatto”.

E ha aggiunto una riflessione amara: “A posteriori che ti dico? ‘Le corna stanno bene su tutto’”.

Cristiana Anania e le tensioni nel programma

Infine, anche un passaggio su Cristiana Anania: “Cristiana chi? Quella che tutti chiamano Cristina? Durante il percorso abbiamo avuto discussioni viste da tutti. Per quanto mi riguarda il giorno della sua scelta c’è stato un abbraccio, le ho fatto un in bocca al lupo e per me quello rimane. Non ho risposto a quello che ha detto dopo e continuerò a non rispondere. Io non me lo auguravo che loro non durassero, credo al fatto che siano stati bene, le storie possono finire ed è come finiscono che fa la differenza”.

Ciro Solimeno e la scelta finale del programma

Sara ha infine commentato anche la scelta di Ciro Solimeno: “La scelta di Ciro? Mi piaceva di più Elisa, ho una bellissima idea di entrambe le ragazze. Avendo conosciuto di più Ciro stando con Alessio forse un carattere come quello di Elisa ci sta meglio. Sapevo fosse lei la scelta, passavamo giorni insieme e lo diceva. L’ho sempre tenuto per me, è anche questo il rispetto che ho per il programma”.